Kijött a friss jelentés, skarlátos és más ritka vírusos betegeket is azonosítottak Hajdú-Biharban!

Több vírus és fertőzés jelenlétére hívta fel a figyelmet legfrissebb, 2025. július 28. és augusztus 3. közötti adatok alapján a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az országos adatok mellett vármegyei lebontásban is közölték az érintettek számát és a fertőzések típusát.

Több fertőzés is terjed Hajdú-Biharban

Forrás: MW-archív

Mint írják, a fent említett időintervallumban nem jelentettek tömeges, közösségi gastroenteritis-járványt, viszont az idegrendszeri fertőző betegségek csoportjában az encephalitis infectiosa diagnózissal bejelentett három megbetegedés közül az egyik eset nyugat-nílusi láznak bizonyult, ezzel 2025-ben a 31. héten (az előző évben a 30. héten) diagnosztizáltak először hazánkban nyugat-nílusi láz megbetegedést. Egy 67 éves Pest vármegyei nőbetegnél a kezelését végző kórház jelentette az esetet és kezdeményezte az NNGYK laboratóriumában a diagnosztikus vizsgálatokat, amely a nyugat-nílusi vírus kóroki szerepét igazolta. A járványügyi kivizsgálás során megállapították, hogy az érintett a megbetegedése előtt külföldön nem járt, így a fertőzés hazai eredetűnek tekinthető.

A 31. héten két import eredetű vírusos haemorrhagiás-láz megbetegedés gyanúját jelentették. Egy fővárosi, 10 éves fiú a betegség lappangási idejében Balin járt, ott fertőződhetett. Egy szintén a fővárosban élő, 38 éves férfi indonéziai tartózkodása idején akvirálhatta a fertőzést. A diagnosztikus laboratóriumi vizsgálatok mindkét esetben a Dengue-vírust azonosították kórokozóként.

Ezek a fertőzések vannak jelen Hajdú-Biharban

Az országos adatok mellett a hajdú-bihari számokat is ismertették. Mint a táblázatból kiderült, a 31. héten összesen egy fertőző agyvelőgyulladásos esetet azonosítottak, bárányhimlős esetből hármat regisztráltak, rotavírussal ketten, szalmonellával tizenketten fertőződtek meg, míg Campylobacter-fertőzést (hasmenéssel, lázzal és gyomorgörcsös panaszokkal járó megbetegedés) hét páciensnél mutattak ki. Ezen felül pedig skarlátos megbetegedést is jelentettek egy esetben.

Jó hírnek számít, hogy a skarláttal fertőzöttek száma a 30. héten közzétett jelentéshez (három beteg volt) képest csökkent, így járványtól nem kell tartanunk. A bárányhimlő esetében nagyon enyhe növekedés volt, egy beteg helyett három regisztrált esetről tudnak, de ez szintén nem kell okot adjon a pánikra.

Szerencsére a fertőző betegségek ellen több módon is lehet védekezni, a cseppfertőzéssel terjedőek esetében segít a megelőzésben a higiénés szabályok betartása, a gyakori kézmosás, fertőtlenítők használata, tüsszentés és köhögés esetén a száj és orr eltakarása (lehetőleg zsebkendővel). Azon fertőzések esetében, amire létezik védőoltás, érdemes azokat beadatni, mivel az Európai Vakcinázási Információs Portálon található adatok szerint a védőoltás nem csak az oltottakat, hanem az oltatlan embereket is védi a közösségben azáltal, hogy csökkenti a fertőzésnek való kitettség kockázatát. Ez a jelenség a közösségi immunitás, más néven a nyájimmunitás.

Ajánljuk még: