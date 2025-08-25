43 perce
Itt a legfrissebb jelentés: agyhártyagyulladással és hepatitisszel fertőzött betegeket találtak Hajdú-Biharban
Frissítette a hazai járványügyi helyzetről listát a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Háromféle fertőzés van nagyobb arányban jelen Hajdú-Biharban.
Ismét több vírus és fertőzés jelenlétére hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a 2025. augusztus 11. és 17. adatok alapján. A 33. héten szintén vármegyei bontásban közölték, hol és milyen fertőző betegséget azonosítottak. A 32. héten, mint azt írtuk, két dengue-lázas beteget szűrtek ki, Hajdú-Biharban, további esetet azóta nem találtak.
Mint azt írták, a 33. héten tömeges, közösségi gastroenteritis-járványról nem érkezett jelentés.
Ezek a fertőzések vannak most jelen
A jelentésből kiderült, más fertőző betegségekben szenvednek azonban hajdú-bihariak. A legtöbb esetet jelenleg a Campylobacter-fertőzés (hasmenéssel, lázzal és gyomorgörcsös panaszokkal járó megbetegedés) jelenti, ebben a betegségben 12-en szenvedtek, ennél egyel kevesebb, 11 esetet regisztráltak, ahol a szalmonella okozott kellemetlen panaszokat. Rotavírus miatt 6 személyt kellett kezelni.
Továbbra is jelen van a vármegyénkben a vírusos hepatitisz és a hepatitisz A fertőzés, mindkettőben 1-1 személy szenvedett. Skarlátos és szamárköhögéses esetet nem igazoltak, és gennyes agyhártyagyulladást sem mutattak ki, ám 1 aszeptikus agyhártyagyulladásos és 1 agyvelőgyulladásos beteget kezeltek. Az orvosok továbbá egy bárányhimlős esetet regisztráltak.
