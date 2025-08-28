Újabb Ferrari bukkant fel Debrecenben, nem fogod elhinni, hol izmoztak vele! – fotóval!

Ilyet sem minden nap lát az ember! Tűzpiros Ferrari rótta Debrecen utcáit szerda délután – derült ki az egyik, Debrecenben Hallottam Facebook-csoportban szerdán megjelent bejegyzésből.

Forrás: Facebook / Debrecenben Hallottam

Tűzpiros Ferrari rótta Debrecen utcáit szerda délután

A város legnagyobb Facebook-csoportjában közzétett fotó valódi kommentáradatot indított el. A humoros megjegyzésekhez persze jó alapot adott a képet készítő férfi megjegyzése is:

Cserélni akartam vele, de végül meggondoltam magam! A családot nem tudnám magammal vinni!

– írta a képet megosztó férfi. Szerencsére többen is értették a viccet, az egyik hozzászóló erre válaszul meg is jegyezte, csere nélkül még jobban is járt, hiszen vonóhorog sincs az olasz autócsodán. Olyanok is szép számmal akadtak persze, akiket első blikkre lenyűgözött a tűzpiros Ferrari, egyikük meg is jegyezte: „Ilyen autóval ott találsz családot magadnak, ahol akarsz”.

Persze olyanok is akadtak, akik egyáltalán nem estek hasra az extravagáns sportautót látva. A Ferrarit felesleges benzinfalónak titulálták és hozzátették, ilyen autó úgy is csak annak jó, aki „menőzni” akar.

Az egyik kommentelőnek ráadásul nem kis fejtörést okozott a látvány:

A tetejére hogy teszem fel a létrát?

– árválkodott válasz nélküli hozzászólása a kommentek tengerében.

