augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

32°
+31
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hűha!

1 órája

Újabb Ferrari bukkant fel Debrecenben, nem fogod elhinni, hol izmoztak vele! – fotóval!

Címkék#Ferrari#autó#debrecen#debrecenben hallottam

Az egyik lámpánál kapta lencsevégre egy autós. Többeket is megérintett a tűzpiros Ferrari látványa, valóságos kommentáradat indult a fotó miatt.

Haon.hu

Ilyet sem minden nap lát az ember! Tűzpiros Ferrari rótta Debrecen utcáit szerda délután – derült ki az egyik, Debrecenben Hallottam Facebook-csoportban szerdán megjelent bejegyzésből.

Tűzpiros Ferrari rótta Debrecen utcáit szerda délután
Tűzpiros Ferrari rótta Debrecen utcáit szerda délután
Forrás: Facebook / Debrecenben Hallottam

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Tűzpiros Ferrari rótta Debrecen utcáit szerda délután

A város legnagyobb Facebook-csoportjában közzétett fotó valódi kommentáradatot indított el. A humoros megjegyzésekhez persze jó alapot adott a képet készítő férfi megjegyzése is:

Cserélni akartam vele, de végül meggondoltam magam! A családot nem tudnám magammal vinni!

– írta a képet megosztó férfi. Szerencsére többen is értették a viccet, az egyik hozzászóló erre válaszul meg is jegyezte, csere nélkül még jobban is járt, hiszen vonóhorog sincs az olasz autócsodán. Olyanok is szép számmal akadtak persze, akiket első blikkre lenyűgözött a tűzpiros Ferrari, egyikük meg is jegyezte: „Ilyen autóval ott találsz családot magadnak, ahol akarsz”.

Persze olyanok is akadtak, akik egyáltalán nem estek hasra az extravagáns sportautót látva. A Ferrarit felesleges benzinfalónak titulálták és hozzátették, ilyen autó úgy is csak annak jó, aki „menőzni” akar.

Az egyik kommentelőnek ráadásul nem kis fejtörést okozott a látvány:

A tetejére hogy teszem fel a létrát?

– árválkodott válasz nélküli hozzászólása a kommentek tengerében.
Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu