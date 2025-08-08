Feloldották a debreceni csomópont lezárását!

A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. tájékoztatása szerint ma délben visszaadták a forgalomnak az M35-ös autópálya Balmazújvárosi csomópont utáni szakaszát, mely augusztus 1. és 8. között felújítási munkálatok miatt volt lezárva – tudatta közleményében a debreceni polgármesteri hivatal augusztus 8-án.

Ajánljuk még: