Új korszak indul a fejlesztésekben – Hajdú-Biharban is lendületet ad a Versenyképes Járások Program

A Versenyképes Járások Program Monitoring Testülete 2025. augusztus 25-én tartotta meg alakuló ülését. A közel egy éve meghirdetett kezdeményezés célja, hogy a térségi alapú területfejlesztést új irányba terelje, helyi szükségletekre épülő, komplex megoldásokkal növelve a járások versenyképességét – derült ki Hajdú-Bihar Vármegyei Önkormányzat cikkéből.

Forrás: hbmo.hu

Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése kiemelt hangsúlyt kap

A program keretében kiemelt hangsúlyt kap az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése, valamint a településüzemeltetés hatékonyabbá tétele. Emellett a közlekedési infrastruktúra korszerűsítése, a közbiztonság erősítése, a közvilágítás modernizálása, valamint a járdák és utak felújítása is a főbb célkitűzések közé tartozik.

Az ülésen Pajna Zoltán, a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke is részt vett. A testület döntései a jövőben Hajdú-Bihar vármegye településeire is hatással lesznek, hiszen a program célja, hogy a mindennapi életminőséget javító beruházásokkal erősítse a térség gazdasági és társadalmi fejlődését.

