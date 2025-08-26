augusztus 26., kedd

Izsó névnap

24°
+24
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Területfejlesztés

35 perce

Új korszak indul a fejlesztésekben – Hajdú-Biharban is lendületet ad a Versenyképes Járások Program

Címkék#területfejlesztés#fejlesztés#Versenyképes Járások Program#Hajdú-Bihar

Olyan fejlesztési irányokat jelöltek ki, amelyek Hajdú-Bihar településeinek mindennapjait is jelentősen javíthatják.

Haon.hu

A Versenyképes Járások Program Monitoring Testülete 2025. augusztus 25-én tartotta meg alakuló ülését. A közel egy éve meghirdetett kezdeményezés célja, hogy a térségi alapú területfejlesztést új irányba terelje, helyi szükségletekre épülő, komplex megoldásokkal növelve a járások versenyképességét – derült ki Hajdú-Bihar Vármegyei Önkormányzat cikkéből.

A kezdeményezés célja, hogy a térségi alapú területfejlesztést új irányba terelje
A kezdeményezés célja, hogy a térségi alapú területfejlesztést új irányba terelje
Forrás: hbmo.hu

Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése kiemelt hangsúlyt kap

A program keretében kiemelt hangsúlyt kap az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése, valamint a településüzemeltetés hatékonyabbá tétele. Emellett a közlekedési infrastruktúra korszerűsítése, a közbiztonság erősítése, a közvilágítás modernizálása, valamint a járdák és utak felújítása is a főbb célkitűzések közé tartozik.

Az ülésen Pajna Zoltán, a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke is részt vett. A testület döntései a jövőben Hajdú-Bihar vármegye településeire is hatással lesznek, hiszen a program célja, hogy a mindennapi életminőséget javító beruházásokkal erősítse a térség gazdasági és társadalmi fejlődését.

További képek elérhetők a hbmo.hu-n.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu