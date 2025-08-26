1 órája
Új lendületet kap a Tisza-tó fejlesztése – Hajdú-Bihar is kulcsszereplő az összefogásban
Megalakult a Tisza-tó Fejlesztési Tanács.
2025. augusztus 25-én Tiszafüreden tartotta alakuló ülését a Tisza-tó Fejlesztési Tanács, amelynek célja a térség összehangolt fejlesztése és a tó turisztikai, gazdasági szerepének erősítése. A munkában Hajdú-Bihar vármegye is kiemelt szerepet kap – olvasható a hbmo.hu-n.
Biztosítják a Tisza-tó térségének fenntartható fejlesztését
A testület első ülésén elfogadta a Szervezeti és Működési Szabályzatot, megválasztotta vezető tisztségviselőit, valamint döntött a 2025. évi költségvetésről és munkatervről is.
A tanács megalakulásával egy olyan együttműködés indult el, amely hosszú távon biztosíthatja a Tisza-tó térségének fenntartható fejlődését, és erősítheti a térség megyéinek – köztük Hajdú-Biharnak – közös érdekképviseletét.
