Nagy István Debrecenben: soha nem látott csapásokkal nézett szembe idén a gazdatársadalom – fotókkal

Megkezdődött a mezőgazdaság és az állattenyésztés krémjét felvonultató legnagyobb debreceni esemény, a 34. Farmer Expo a Debreceni Egyetem Böszörményi úti campusán. A csaknem kétszáz kiállítót felvonultató, háromnapos rendezvény ünnepélyes megnyitóját csütörtökön délelőtt tartották a helyszínen. Vaszkó László kiállításigazgató köszöntőjében kiemelte, 14. alkalommal van jelen Nagy István agrárminiszter a rendezvényen, ami szerinte olyan figyelmet tükröz a gazdatársadalom felé, amit értékelni kell. Szót ejtett arról is, az egyetem nemcsak a Farmer Expo területét adja, hanem valamennyi programban közreműködik.

A kiállításokon túl értékes gondolatokról is szólt a Farmer Expo

Fotó: Vida Márton Péter

Vaszkó László szerint a kiállítás azért is fontos, mert a térség agrárvállalkozói, a gazdák és a szakemberek egyszerre találkozhatnak és kapcsolatot építhetnek ki egymással. Mint fogalmazott, a kézfogásnál hatékonyabb marketingeszköz a mai napig nem létezik.

Ahogy egy szakkiállítás egy ágazat tükre, a Farmer Expo az agrárágazaté. Úgy gondolom, nap mint nap bele kell néznünk ebbe a tükörbe, hogy tudjuk, hogyan állunk és mi a teendőnk

– zárta gondolatait az igazgató.

Vaszkó László a személyes találkozás fontosságáról beszélt

Fotó: Vida Márton Péter

A kapcsolatépítésről is szól a Farmer Expo

Szilvássy Zoltán, a Debreceni Egyetem rektora elmondta, az egyetem az agrár diszciplínák tekintetében élen jár: van agrárkutató központja, mezőgazdasági kabinetje, ami már nemzetközi léptékű projekteket is visz. Rámutatott, Debrecen környékén található a hazai sertésállomány csaknem fele, a szarvasmarha-állomány több mint 60 százaléka, és a birkaállomány 80 százaléka. Mint mondta, az ország mezőgazdasági motorja oktatási, tudományos és iparűzési szempontból a hajdúsági régió, melynek tudásbázisát a Debreceni Egyetem adja.

