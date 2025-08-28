augusztus 28., csütörtök

Farmer Expo 2025

1 órája

Megnyitott Debrecenben a Farmer Expo, ezekkel a programokkal várnak mindenkit

Címkék#Farmer Expo#agrárium#vásár#programkínálat

Több mint 200 kiállító, több előadás és rengeteg program várja az érdeklődőket. Megnyitott a Farmer Expo 2025!

Augusztus utolsó hétvégéjén tartják a 34. Farmer Expo Debrecen felsőoktatási intézményében, a Debreceni Egyetem Böszörményi úti campusán. A háromnapos mezőgazdasági szakkiállítás augusztus 28-án, csütörtökön vette kezdetét. A rendezvényen mintegy 200 kiállító mutatkozik be; lesz termékbemutató, kézműves vásár, lovas bemutató és országos díjugrató versenyt is szerveznek Debrecen Város Nagydíjáért.

Megnyitott a Farmer Expo 2025 Debrecenben
Forrás:  Napló-archív

Ezekkel a programokkal vár a Farmer Expo 2025-ben

Az idei Farmer Expo is rengeteg különlegességet tartogat az agrárium és az élelmiszeripar iránt érdeklődők számára, de 

széles programkínálat várja a családokat is.

 A szakmai konferenciák, előadások és kerekasztal-beszélgetések mellett mezőgazdasági gépek kiállítása, állatbemutatók és versenyek is szórakoztatják a a Farmer Expo 2025-ös résztvevőit. 

A részletes programok a Farmer Expo hivatalos oldalán elérhetőek!

