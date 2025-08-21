3 órája
Farmer Expo 2025: súlyos kérdésekre keresik a választ a rendezvényen
Lesz ám felhozatal! Mutatjuk, mi mindennel vár a Farmer Expo 2025-ben, Debrecenben.
Augusztus utolsó hétvégéjén, 28-án, csütörtökön veszi kezdetét a 34. Farmer Expo Debrecen felsőoktatási intézményében, a Debreceni Egyetem Böszörményi úti campusán. A háromnapos rendezvényen mintegy 200 kiállító mutatkozik majd be, az idei esemény különlegessége pedig, hogy Magyarországon kizárólag a Farmer-Expón kerül sor tenyészállat-bemutatóra. Minderről és a további részletekről csütörtök délelőtt, a Böszörményi úti campuson megtartott sajtótájékoztatón számoltak be a szervezők.
Farmer Expo 2025: nézzük, mi mindennel vár a Nemzetközi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakkiállítás Debrecenben
Egy kiállítás mindig az adott ágazat tükre: ha nagyon szép oldalai vannak, akkor a kiállítás is nagyon látványos és nagyon szép, ha pedig gondok vagy repedések vannak az ágazaton belül, az általában a kiállításokon is látszik
– mondta Vaszkó László kiállításigazgató. Beszélt a találkozások jelentőségéről is, miszerint a jelenkori virtuális világban a munka-kézfogást semmi nem helyettesíti, találkoznia kell egymással az ágazat szereplőinek, a partnereknek, az eladóknak és a vevőknek.
Felhívta a figyelmet, ez a háromnapos kiállítás nem csak a szakmának szól: lesz termékbemutató, kézműves vásár, lovas bemutató, és ha az időjárás is engedi, országos díjugrató versenyt is szerveznek Debrecen Város Nagydíjáért. Kiemelte, az S-pavilon, ahol megtartják a rendezvényt, tele lesz, csakúgy, mint a sajtótájékoztató helyszíneként szolgáló „baromfis” pavilon, sőt, hiába a ragadós száj- és körömfájás, nem akadályozhatja meg, hogy legyenek szarvasmarhák is.
Szólláth Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Hajdú-Bihar vármegyei elnöke szerint olyan speciális kihívások érik a magyar agráriumot és az élelmiszeripart, amire nem számítottak, és mindezek egymás után következnek, így nagyon nehéz helyzetbe hozva a gazdákat.
Arról is beszélt, hogy válaszra van szükség abban a tekintetben, hogyan tud alkalmazkodni a gazdaság a klímaváltozáshoz és a piacvesztéshez, már csak azért is, mert úgy látja, hogy az ukrán mezőgazdaság be lesz csatolva az európaiba, másrészt pedig tömegével fognak megjelenni hazánkban is a dél-amerikai áruk.
Meggyőződése, hogy a kiút alapja a párbeszéd lehet, és fel kell készíteni a gazdákat arra, hogyan lehet újszerűen gazdálkodni, a minőségre kell törekedni, és vissza kell szerezni a saját piacot.
Szűcs István, a Debreceni Egyetem Ökológiai Intézetének igazgatója leszögezte, a Farmer Expónak van egy olyan célja is, hogy megmutassa a városi lakosságnak, az ország népének, hogy mi is az a mezőgazdaság.
Emellett pedig fontos, hogy reagáljanak az agráriumot érintő kihívásokra is, különös tekintettel a klímaváltozásra – ezzel kapcsolatban is szerveznek majd előadásokat. Előrevetítette, Magyarországon először fog konferencián bemutatkozni az Aszályvédelmi Operatív Törzs, akik nyilvánosan fogják ismertetni az általuk mért eddigi eredményeket. Ezeket az előadásokat ingyenesen lehet megtekinteni (az egyébként belépős eseményen) a résztvevőknek, viszont regisztrálniuk kell majd hozzá.
Komlósi István, a Debreceni Egyetem Állattenyésztési Tanszékének tanára a juhtenyésztéssel, illetve az ágazat jövedelmezőségéről szóló előadásokat harangozta be, illetve a precíziós állattartás, -tenyésztés, takarmányozás, valamint a járványvédelem témaköreiről is szó lesz.
Beszélt arról is, hogy sokan vannak nők az állattenyésztés élvonalában, és olyan sokan lesznek majd megszólalók a rendezvényen, hogy két szekcióra kellett őket osztani.
Az eseményen elhangzott, a megnyitó augusztus 28-án, 9 órától lesz a Böszörményi úti campuson az S-pavilonban.
