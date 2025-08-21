Farmer Expo 2025: súlyos kérdésekre keresik a választ a rendezvényen

Augusztus utolsó hétvégéjén, 28-án, csütörtökön veszi kezdetét a 34. Farmer Expo Debrecen felsőoktatási intézményében, a Debreceni Egyetem Böszörményi úti campusán. A háromnapos rendezvényen mintegy 200 kiállító mutatkozik majd be, az idei esemény különlegessége pedig, hogy Magyarországon kizárólag a Farmer-Expón kerül sor tenyészállat-bemutatóra. Minderről és a további részletekről csütörtök délelőtt, a Böszörményi úti campuson megtartott sajtótájékoztatón számoltak be a szervezők.

Idén is rengeteg programmal várják az érdeklődőket a Farmer Expo Szakkiállítás

Forrás: Illusztráció / Napló-archív

Farmer Expo 2025: nézzük, mi mindennel vár a Nemzetközi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakkiállítás Debrecenben

Egy kiállítás mindig az adott ágazat tükre: ha nagyon szép oldalai vannak, akkor a kiállítás is nagyon látványos és nagyon szép, ha pedig gondok vagy repedések vannak az ágazaton belül, az általában a kiállításokon is látszik

– mondta Vaszkó László kiállításigazgató. Beszélt a találkozások jelentőségéről is, miszerint a jelenkori virtuális világban a munka-kézfogást semmi nem helyettesíti, találkoznia kell egymással az ágazat szereplőinek, a partnereknek, az eladóknak és a vevőknek.

Felhívta a figyelmet, ez a háromnapos kiállítás nem csak a szakmának szól: lesz termékbemutató, kézműves vásár, lovas bemutató, és ha az időjárás is engedi, országos díjugrató versenyt is szerveznek Debrecen Város Nagydíjáért. Kiemelte, az S-pavilon, ahol megtartják a rendezvényt, tele lesz, csakúgy, mint a sajtótájékoztató helyszíneként szolgáló „baromfis” pavilon, sőt, hiába a ragadós száj- és körömfájás, nem akadályozhatja meg, hogy legyenek szarvasmarhák is.

Vaszkó László kiállításigazgató

Forrás: Katona Ákos

Szólláth Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Hajdú-Bihar vármegyei elnöke szerint olyan speciális kihívások érik a magyar agráriumot és az élelmiszeripart, amire nem számítottak, és mindezek egymás után következnek, így nagyon nehéz helyzetbe hozva a gazdákat.

Arról is beszélt, hogy válaszra van szükség abban a tekintetben, hogyan tud alkalmazkodni a gazdaság a klímaváltozáshoz és a piacvesztéshez, már csak azért is, mert úgy látja, hogy az ukrán mezőgazdaság be lesz csatolva az európaiba, másrészt pedig tömegével fognak megjelenni hazánkban is a dél-amerikai áruk.

Meggyőződése, hogy a kiút alapja a párbeszéd lehet, és fel kell készíteni a gazdákat arra, hogyan lehet újszerűen gazdálkodni, a minőségre kell törekedni, és vissza kell szerezni a saját piacot.