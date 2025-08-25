augusztus 25., hétfő

LajosPatrícia névnap

22°
+21
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szuper hangulat!

1 órája

Élettel telt meg a kastélykert: fergeteges falunapot tartottak a hajdú-bihari faluban

Címkék#Bihartorda#falunap#falunapi rendezvény

A kastélykertben színes programok és a helyiek összetartása teremtett felejthetetlen hangulatot.

Haon.hu

Bihartordán ismét bizonyította erejét és összetartását a helyi közösség: a kastélykert adott otthont a település idei falunapi rendezvényének. A színes, egész napos, családbarát programok jókedvet és közös élményeket hoztak minden korosztály számára.

A kastélykert adott otthont a település idei falunapi rendezvényének
A kastélykert adott otthont a település idei falunapi rendezvényének
Forrás: Dr. Vitányi István / Facebook

Remekül sikerült a falunap

A rendezvényen Vitányi István országgyűlési képviselő is részt vett, aki közösségi oldalán osztotta meg élményeit. Mint írta, mindig öröm találkozni a bihartordaiakkal, hiszen kedves, szorgalmas és energikus emberek alkotják a település közösségét.

A falunap nemcsak a szórakozásról szólt, hanem a találkozásról, a közösségi élmények megerősítéséről és a helyi hagyományok ápolásáról is.

Hajrá, Bihartorda!

 – zárta sorait a képviselő.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu