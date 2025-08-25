Élettel telt meg a kastélykert: fergeteges falunapot tartottak a hajdú-bihari faluban

Bihartordán ismét bizonyította erejét és összetartását a helyi közösség: a kastélykert adott otthont a település idei falunapi rendezvényének. A színes, egész napos, családbarát programok jókedvet és közös élményeket hoztak minden korosztály számára.

Forrás: Dr. Vitányi István / Facebook

Remekül sikerült a falunap

A rendezvényen Vitányi István országgyűlési képviselő is részt vett, aki közösségi oldalán osztotta meg élményeit. Mint írta, mindig öröm találkozni a bihartordaiakkal, hiszen kedves, szorgalmas és energikus emberek alkotják a település közösségét.

A falunap nemcsak a szórakozásról szólt, hanem a találkozásról, a közösségi élmények megerősítéséről és a helyi hagyományok ápolásáról is.

Hajrá, Bihartorda!

– zárta sorait a képviselő.