Életre kelnek Debrecen falai – különleges sétán mutatják be a város öt monumentális falfestményét

Debrecenben már öt monumentális falfestmény díszíti a város épületeit, amelyek nemcsak látványosak, hanem a cívisváros történetéhez is szorosan kapcsolódnak. Az érdeklődők ezúttal egy különleges sétán vehetnek részt augusztus 28-án, csütörtökön 18 órától , ahol Puskás István alpolgármester kalauzolja végig a résztvevőket a műalkotások között – tudatta portálunkkal Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata.

A különleges sétán a résztvevők megtekinthetik a város ikonikus falfestményeit

Forrás: Napló-archív

Hol vannak ezek a monumentális falfestmények?

A séta során az alábbi helyszínekre látogatnak el a résztvevők:

Batthyány utca – Jászai Mari tér közti átjáró,

Kálvin tér,

Gambrinus köz,

Piac utca 39.,

Sesztina udvar.

A program célja, hogy közelebb hozza a városlakókhoz és a látogatókhoz azokat a művészeti alkotásokat, amelyek színesítik Debrecen belvárosát, és közben betekintést engednek a város történelmi és kulturális örökségébe is.

A séta ingyenesen látogatható, így bárki csatlakozhat, aki szeretné egy új nézőpontból megismerni Debrecent.

Ajánljuk még: