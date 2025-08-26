1 órája
Életre kelnek Debrecen falai – különleges sétán mutatják be a város öt monumentális falfestményét
Egy ingyenes városi séta során Puskás István alpolgármester mesél a művek és a város történetének összefonódásáról.
Debrecenben már öt monumentális falfestmény díszíti a város épületeit, amelyek nemcsak látványosak, hanem a cívisváros történetéhez is szorosan kapcsolódnak. Az érdeklődők ezúttal egy különleges sétán vehetnek részt augusztus 28-án, csütörtökön 18 órától , ahol Puskás István alpolgármester kalauzolja végig a résztvevőket a műalkotások között – tudatta portálunkkal Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata.
Hol vannak ezek a monumentális falfestmények?
A séta során az alábbi helyszínekre látogatnak el a résztvevők:
- Batthyány utca – Jászai Mari tér közti átjáró,
- Kálvin tér,
- Gambrinus köz,
- Piac utca 39.,
- Sesztina udvar.
A program célja, hogy közelebb hozza a városlakókhoz és a látogatókhoz azokat a művészeti alkotásokat, amelyek színesítik Debrecen belvárosát, és közben betekintést engednek a város történelmi és kulturális örökségébe is.
A séta ingyenesen látogatható, így bárki csatlakozhat, aki szeretné egy új nézőpontból megismerni Debrecent.
