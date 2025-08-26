augusztus 26., kedd

Izsó névnap

27°
+24
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közös séta

1 órája

Életre kelnek Debrecen falai – különleges sétán mutatják be a város öt monumentális falfestményét

Címkék#puskás istván#Debrecen#séta#falfestmény

Egy ingyenes városi séta során Puskás István alpolgármester mesél a művek és a város történetének összefonódásáról.

Haon.hu

Debrecenben már öt monumentális falfestmény díszíti a város épületeit, amelyek nemcsak látványosak, hanem a cívisváros történetéhez is szorosan kapcsolódnak. Az érdeklődők ezúttal egy különleges sétán vehetnek részt augusztus 28-án, csütörtökön 18 órától , ahol Puskás István alpolgármester kalauzolja végig a résztvevőket a műalkotások között – tudatta portálunkkal Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata.

A különleges sétán a résztvevők megtekinthetik a város különleges falfestményeit
A különleges sétán a résztvevők megtekinthetik a város ikonikus falfestményeit
Forrás:  Napló-archív

Hol vannak ezek a monumentális falfestmények?

A séta során az alábbi helyszínekre látogatnak el a résztvevők:

  • Batthyány utca – Jászai Mari tér közti átjáró,
  • Kálvin tér,
  • Gambrinus köz,
  • Piac utca 39.,
  • Sesztina udvar.

A program célja, hogy közelebb hozza a városlakókhoz és a látogatókhoz azokat a művészeti alkotásokat, amelyek színesítik Debrecen belvárosát, és közben betekintést engednek a város történelmi és kulturális örökségébe is.

A séta ingyenesen látogatható, így bárki csatlakozhat, aki szeretné egy új nézőpontból megismerni Debrecent.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu