augusztus 19., kedd

Huba névnap

28°
+27
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

1 órája

Teljen elpukkant a férfi agya az étteremben, olyan pofátlan dologért kértek tőle pénzt, ami egyből kiverte nála a biztosítékot

Címkék#gyorsétterem#debrecen#szívószál#debrecenben hallottam#balhé

Nem egyszerű történet, az egyszer biztos. Azért reméljük, megtalálja az üzenet a szóban forgó debreceni étterem dolgozóját.

Haon.hu

Megdöbbentő sztorit osztott meg a Debrecenben Hallottam Facebook-csoport egyik tagja kedden. A történet szerint hétfő este tértek be párjával egy helyi gyorsétterembe, viszont a dolgok ott nem egészen úgy alakultak, ahogyan azt az emberek általában eltervezik. Elvitelre rendeltek, amit meg is kaptak, azonban megfogalmazódott bennük egy kérés, amelyre számukra igen meglepő válasz érkezett. Ez után azonban kissé elszabadult a pokol...

Szokatlan bejegyzés született egy gyorsétteremben történt rendelést követően
Szokatlan bejegyzés született egy gyorsétteremben történt rendelést követően
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

Elpukkant a férfi agya a debreceni étteremben, pofátlan dologért kértek tőle pénzt?

A helyzet elharapódzásáról maga a poszt írója számolt be:

Nem kaptunk az üdítőhöz szívószálat, mire a srác a pult mögött megszólalt: 20 forint darabja.

– idézte fel, majd megjegyezte: egyből kérdőre is vonta az éttermi dolgozót. Miután megbizonyosodott róla, hogy valóban 20 forintba kerül a pohár, nyomdafestéket nem tűrő módon küldte el az őt kiszolgáló dolgozót melegebb éghajlatra, majd faképnél hagyta. Itt azonban nem ér véget a történet, az ismeretlen bejegyzése végén jött csak a fordulat: a név nélküli tag mindezt azért tárta nagy nyilvánosság elé, mert elnézést szeretett volna kérni az elfogadhatatlan viselkedése miatt.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu