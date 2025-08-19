Teljen elpukkant a férfi agya az étteremben, olyan pofátlan dologért kértek tőle pénzt, ami egyből kiverte nála a biztosítékot

Megdöbbentő sztorit osztott meg a Debrecenben Hallottam Facebook-csoport egyik tagja kedden. A történet szerint hétfő este tértek be párjával egy helyi gyorsétterembe, viszont a dolgok ott nem egészen úgy alakultak, ahogyan azt az emberek általában eltervezik. Elvitelre rendeltek, amit meg is kaptak, azonban megfogalmazódott bennük egy kérés, amelyre számukra igen meglepő válasz érkezett. Ez után azonban kissé elszabadult a pokol...

Elpukkant a férfi agya a debreceni étteremben, pofátlan dologért kértek tőle pénzt?

A helyzet elharapódzásáról maga a poszt írója számolt be:

Nem kaptunk az üdítőhöz szívószálat, mire a srác a pult mögött megszólalt: 20 forint darabja.

– idézte fel, majd megjegyezte: egyből kérdőre is vonta az éttermi dolgozót. Miután megbizonyosodott róla, hogy valóban 20 forintba kerül a pohár, nyomdafestéket nem tűrő módon küldte el az őt kiszolgáló dolgozót melegebb éghajlatra, majd faképnél hagyta. Itt azonban nem ér véget a történet, az ismeretlen bejegyzése végén jött csak a fordulat: a név nélküli tag mindezt azért tárta nagy nyilvánosság elé, mert elnézést szeretett volna kérni az elfogadhatatlan viselkedése miatt.

