1 órája
Hatalmas változás az egyik legnagyobb banknál, rengeteg ember kártyáját tilthatják még a lejárat előtt
Érdemes figyelni a postaládát, nehogy baj legyen. Az Erste kártyacsere nem érint minden ügyfelet, de akit igen, annak nagyon sok mindenre figyelnie kell.
Amennyiben az Erste Bank ügyfele vagy, és Mastercard kártyát használsz, készülj fel: a közeljövőben bizonyosan érintetté válsz az Erste kártyacsere folyamatában! A pénzintézet ugyanis végleg búcsút int az eddig széles körben kínált Mastercard kártyáknak. A folyamat lezárultával minden ügyfél, számlatípustól függetlenül, kizárólag Visa kártyát fog használni. A bank tájékoztatása szerint a csere díjmentesen zajlik, ám aktív közreműködést igényel. Fontos tudni, hogy nincs egységes időpont: a bank több szakaszban, sürgősen végzi az átállást. Az első lépés egy sürgős, személyre szabott értesítő levél (postai úton vagy online üzenet formájában), amelyben kérik, hogy azonnal ellenőrizze postázási címét. Ezt a megadott határidőig módosíthatja a George alkalmazásban, telefonon vagy egy bankfiókban.
Erste kártyacsere: nem függ a kártya lejáratától
Kulcsfontosságú, hogy az Erste kártyacsere során olyan címet adjon meg, ahol garantáltan átveheti az új kártyát! Ezt követően a bank a jelzett időkereten belül kézbesíti az új betéti- vagy hitelkártyát, ám ennek azonnali használata lehetetlen – előbb aktiválni kell!
Az aktiválásra két lehetőség kínálkozik:
- Használja a kártyát az első vásárláskor egy terminálnál, és adja meg a régi kártya PIN-kódját – ez a csere során változatlan marad. Hitelkártya esetén ez az egyetlen aktiválási mód!
- A sima bankkártyát aktiválhatja egy Erste ATM-ben készpénzfelvétellel vagy egyenleglekérdezéssel.
Az online és érintéses fizetés, valamint a kártya megjelenése a George-ban kizárólag az aktiválás után válik lehetővé – ekkor digitalizálható a digitális tárcában (Google Pay / Apple Pay). A régi kártya az új aktiválásával azonnal érvényét veszti!
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Ha a megadott időn belül nem aktiválja az új kártyát,a kártyás fizetés elérhetetlenné válik, mivel a bank letiltja a régit!
Az Erste kártyacsere nem függ a régi kártya lejárati idejétől – ha a bank jelzi, a csere azonnal megtörténik. Mivel a kártya adatai módosulnak, frissíteni kell őket a digitális előfizetéseknél (például a streaming szolgáltatóknál) is, amire a szolgáltatók oldalain van lehetőség. Ebben egyébként maga a bank is segít azzal, hogy a mobil- és internetbanki felületein feltölt egy listát a meglévő előfizetésekről.
A változás nem érinti a bankkártyák díjait és szolgáltatásait, így például a Visa Classic kártyához továbbra is automatikusan jár az utasbiztosítás.
Változatlanok maradnak a külföldi, belföldi és online fizetési lehetőségek, a külföldi tranzakciók elszámolása, a bankkártya biztonsága, de módosulnak a kártyán lévő adatok (a kártyaszám, a lejárati idő és a CVV/CVC kód).
További információkat az Erste kártyacsere folyamatáról a bank tájékoztató oldalán lehet találni.
Ajánljuk még:
Ezt a futóműved is lájkolja, nemsokára vajpuhán gurulhatsz majd ezeken a hajdú-bihari utakon – videóval
Debrecenbe akart eljutni, de soha nem ért oda: gyászolják bajtársai a balesetben elhunyt mentőst