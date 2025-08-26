Hatalmas változás az egyik legnagyobb banknál, rengeteg ember kártyáját tilthatják még a lejárat előtt

Amennyiben az Erste Bank ügyfele vagy, és Mastercard kártyát használsz, készülj fel: a közeljövőben bizonyosan érintetté válsz az Erste kártyacsere folyamatában! A pénzintézet ugyanis végleg búcsút int az eddig széles körben kínált Mastercard kártyáknak. A folyamat lezárultával minden ügyfél, számlatípustól függetlenül, kizárólag Visa kártyát fog használni. A bank tájékoztatása szerint a csere díjmentesen zajlik, ám aktív közreműködést igényel. Fontos tudni, hogy nincs egységes időpont: a bank több szakaszban, sürgősen végzi az átállást. Az első lépés egy sürgős, személyre szabott értesítő levél (postai úton vagy online üzenet formájában), amelyben kérik, hogy azonnal ellenőrizze postázási címét. Ezt a megadott határidőig módosíthatja a George alkalmazásban, telefonon vagy egy bankfiókban.

Az Erste Bank Mastercard kártyával rendelkező ügyfelei mind érintettek az Erste kártyacsere folyamatában

Forrás: MW-archív

Erste kártyacsere: nem függ a kártya lejáratától

Kulcsfontosságú, hogy az Erste kártyacsere során olyan címet adjon meg, ahol garantáltan átveheti az új kártyát! Ezt követően a bank a jelzett időkereten belül kézbesíti az új betéti- vagy hitelkártyát, ám ennek azonnali használata lehetetlen – előbb aktiválni kell!

Az aktiválásra két lehetőség kínálkozik:

Használja a kártyát az első vásárláskor egy terminálnál, és adja meg a régi kártya PIN-kódját – ez a csere során változatlan marad. Hitelkártya esetén ez az egyetlen aktiválási mód!

marad. Hitelkártya esetén ez az egyetlen aktiválási mód! A sima bankkártyát aktiválhatja egy Erste ATM-ben készpénzfelvétellel vagy egyenleglekérdezéssel.

Az online és érintéses fizetés, valamint a kártya megjelenése a George-ban kizárólag az aktiválás után válik lehetővé – ekkor digitalizálható a digitális tárcában (Google Pay / Apple Pay). A régi kártya az új aktiválásával azonnal érvényét veszti!

Ha a megadott időn belül nem aktiválja az új kártyát,a kártyás fizetés elérhetetlenné válik, mivel a bank letiltja a régit!

Az Erste kártyacsere nem függ a régi kártya lejárati idejétől – ha a bank jelzi, a csere azonnal megtörténik. Mivel a kártya adatai módosulnak, frissíteni kell őket a digitális előfizetéseknél (például a streaming szolgáltatóknál) is, amire a szolgáltatók oldalain van lehetőség. Ebben egyébként maga a bank is segít azzal, hogy a mobil- és internetbanki felületein feltölt egy listát a meglévő előfizetésekről.

A változás nem érinti a bankkártyák díjait és szolgáltatásait, így például a Visa Classic kártyához továbbra is automatikusan jár az utasbiztosítás.

Változatlanok maradnak a külföldi, belföldi és online fizetési lehetőségek, a külföldi tranzakciók elszámolása, a bankkártya biztonsága, de módosulnak a kártyán lévő adatok (a kártyaszám, a lejárati idő és a CVV/CVC kód).

További információkat az Erste kártyacsere folyamatáról a bank tájékoztató oldalán lehet találni.

