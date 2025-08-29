augusztus 29., péntek

BeatrixErna névnap

32°
+33
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Találkozó

40 perce

„Az erdő a hivatásom, a jövő a küldetésem.” – Debrecen adott otthont az Erdésznők Országos Találkozójának

Címkék#erdészet#találkozó#NYÍRERDŐ Zrt#Debrecen#erdész

Közel hetven erdésznő érkezett Debrecenbe az ország minden tájáról.

Haon.hu

Közel hetven erdésznő érkezett Debrecenbe augusztus 27-28-án, hogy részt vegyen az Erdésznők Országos Találkozóján, amelynek házigazdája idén a NYÍRERDŐ Zrt. és az Országos Erdészeti Egyesület (OEE) Debreceni Helyi Csoportja volt. A rendezvényt 1988 óta szervezik meg rendszeresen, hangsúlyozva a diverzitás jelentőségét, valamint a nők egyre erősebb szerepvállalását az erdőgazdálkodásban – tudatta portálunkkal közleményében a NYÍRERDŐ Zrt.

Közel hetven erdésznő érkezett Debrecenbe augusztus 27-28-án
Közel hetven erdésznő érkezett Debrecenbe augusztus 27-28-án
Forrás: NYÍRERDŐ Zrt

Az erdészet nem volt mindig elérhető a nők számára

A pálya 1949-ig teljesen zárva volt a nők előtt, ám azóta folyamatosan nő az erdésznők száma. Míg a múlt század közepén alig akadt női végzett szakember, ma már egyre többen dolgoznak erdőművelésben, erdészeti oktatásban, kutatásban, sőt, az erdőgondoki rendszernek köszönhetően a fahasználat területén is.

A vendégeket Hidas Tibor, a NYÍRERDŐ Zrt. vezérigazgatója köszöntötte. Mint mondta, a találkozó célja nem csupán a szakmai tapasztalatcsere, hanem Debrecen kulturális értékeinek bemutatása is volt. Az első napon a város nevezetességeivel ismerkedhettek a résztvevők, másnap pedig a Debreceni Nagyerdőt és a Hármashegyet fedezték fel, ahová a Zsuzsi vonattal érkeztek.

A találkozó célja nem csupán a szakmai tapasztalatcsere volt.
Forrás: NYÍRERDŐ Zrt

Gazdag Izabella, a NYÍRERDŐ Zrt. controlling osztályvezetője kiemelte: a társaságnál sokféle pozícióban dolgoznak nők, a kerületvezetőtől a műszaki előadón át az igazgatóhelyettesig. 

Örömünkre szolgál, hogy idén mi láthatjuk vendégül az erdésznőket. A NYÍRERDŐ Zrt.-nél sokféle munkakörben – kerületvezető erdész, rakodókezelő, műszaki előadó, erdőtervező, műszaki vezető, igazgatóhelyettes és osztályvezető – dolgoznak erdésznők. Most lehetőségünk van egy kis szeletet megmutatni szakmai munkánkból és vidékünk kulturális látnivalóiból. Viszonozhatjuk azt a szívélyes vendéglátást és figyelmességet, amit az elmúlt években a társ erdőgazdaságok erdész hölgyeitől kaptunk. Jó érzés, hogy amikor újra találkozunk, ott tudjuk folytatni a beszélgetéseket, ahol az előző évben abbahagytuk, és mindig boldogan várjuk a viszontlátás

 – fogalmazott.

Az eseményen Mocz András, az Agrárminisztérium erdőkért felelős helyettes államtitkára is részt vett, aki ünnepnek nevezte a találkozót. Szerinte az erdésznők szakértelmükkel, közösségépítő erejükkel és érzékenységükkel nap mint nap formálják a jövőt és hazánk erdeinek sorsát. Hangsúlyozta: a női látásmód már a kezdetektől nélkülözhetetlen volt, hiszen a magyar erdőgazdálkodás első szabályozását Mária Terézia adta ki 1769-ben.

Kiss László, az Országos Erdészeti Egyesület elnöke arról beszélt, hogy a társadalmi és környezeti kihívások folyamatosan változnak, és ezekre megfelelő szakmai válaszokat kell adni. Az erdésznők ebben kulcsszerepet játszanak, különösen a szemléletformálás és az erdőpedagógia terén. – „Empátiát, odafigyelést és nyitottságot hoznak az erdész társadalomba a pontosság és a precizitás mellett” – mondta.

Az idei találkozó nemcsak szakmai fórum, hanem baráti közösségépítő esemény is volt. A résztvevők jövőre már Nyíregyházán találkoznak újra, ahol a NYÍRERDŐ Zrt. az Országos Erdészeti Egyesülettel közösen rendezi meg a 156. Erdészeti Vándorgyűlést.

További információ ezen a linken található. 

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu