„Az erdő a hivatásom, a jövő a küldetésem.” – Debrecen adott otthont az Erdésznők Országos Találkozójának
Közel hetven erdésznő érkezett Debrecenbe az ország minden tájáról.
Közel hetven erdésznő érkezett Debrecenbe augusztus 27-28-án, hogy részt vegyen az Erdésznők Országos Találkozóján, amelynek házigazdája idén a NYÍRERDŐ Zrt. és az Országos Erdészeti Egyesület (OEE) Debreceni Helyi Csoportja volt. A rendezvényt 1988 óta szervezik meg rendszeresen, hangsúlyozva a diverzitás jelentőségét, valamint a nők egyre erősebb szerepvállalását az erdőgazdálkodásban – tudatta portálunkkal közleményében a NYÍRERDŐ Zrt.
Az erdészet nem volt mindig elérhető a nők számára
A pálya 1949-ig teljesen zárva volt a nők előtt, ám azóta folyamatosan nő az erdésznők száma. Míg a múlt század közepén alig akadt női végzett szakember, ma már egyre többen dolgoznak erdőművelésben, erdészeti oktatásban, kutatásban, sőt, az erdőgondoki rendszernek köszönhetően a fahasználat területén is.
A vendégeket Hidas Tibor, a NYÍRERDŐ Zrt. vezérigazgatója köszöntötte. Mint mondta, a találkozó célja nem csupán a szakmai tapasztalatcsere, hanem Debrecen kulturális értékeinek bemutatása is volt. Az első napon a város nevezetességeivel ismerkedhettek a résztvevők, másnap pedig a Debreceni Nagyerdőt és a Hármashegyet fedezték fel, ahová a Zsuzsi vonattal érkeztek.
Gazdag Izabella, a NYÍRERDŐ Zrt. controlling osztályvezetője kiemelte: a társaságnál sokféle pozícióban dolgoznak nők, a kerületvezetőtől a műszaki előadón át az igazgatóhelyettesig.
Örömünkre szolgál, hogy idén mi láthatjuk vendégül az erdésznőket. A NYÍRERDŐ Zrt.-nél sokféle munkakörben – kerületvezető erdész, rakodókezelő, műszaki előadó, erdőtervező, műszaki vezető, igazgatóhelyettes és osztályvezető – dolgoznak erdésznők. Most lehetőségünk van egy kis szeletet megmutatni szakmai munkánkból és vidékünk kulturális látnivalóiból. Viszonozhatjuk azt a szívélyes vendéglátást és figyelmességet, amit az elmúlt években a társ erdőgazdaságok erdész hölgyeitől kaptunk. Jó érzés, hogy amikor újra találkozunk, ott tudjuk folytatni a beszélgetéseket, ahol az előző évben abbahagytuk, és mindig boldogan várjuk a viszontlátás
– fogalmazott.
Az eseményen Mocz András, az Agrárminisztérium erdőkért felelős helyettes államtitkára is részt vett, aki ünnepnek nevezte a találkozót. Szerinte az erdésznők szakértelmükkel, közösségépítő erejükkel és érzékenységükkel nap mint nap formálják a jövőt és hazánk erdeinek sorsát. Hangsúlyozta: a női látásmód már a kezdetektől nélkülözhetetlen volt, hiszen a magyar erdőgazdálkodás első szabályozását Mária Terézia adta ki 1769-ben.
Kiss László, az Országos Erdészeti Egyesület elnöke arról beszélt, hogy a társadalmi és környezeti kihívások folyamatosan változnak, és ezekre megfelelő szakmai válaszokat kell adni. Az erdésznők ebben kulcsszerepet játszanak, különösen a szemléletformálás és az erdőpedagógia terén. – „Empátiát, odafigyelést és nyitottságot hoznak az erdész társadalomba a pontosság és a precizitás mellett” – mondta.
Az idei találkozó nemcsak szakmai fórum, hanem baráti közösségépítő esemény is volt. A résztvevők jövőre már Nyíregyházán találkoznak újra, ahol a NYÍRERDŐ Zrt. az Országos Erdészeti Egyesülettel közösen rendezi meg a 156. Erdészeti Vándorgyűlést.
