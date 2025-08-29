„Az erdő a hivatásom, a jövő a küldetésem.” – Debrecen adott otthont az Erdésznők Országos Találkozójának

Közel hetven erdésznő érkezett Debrecenbe augusztus 27-28-án, hogy részt vegyen az Erdésznők Országos Találkozóján, amelynek házigazdája idén a NYÍRERDŐ Zrt. és az Országos Erdészeti Egyesület (OEE) Debreceni Helyi Csoportja volt. A rendezvényt 1988 óta szervezik meg rendszeresen, hangsúlyozva a diverzitás jelentőségét, valamint a nők egyre erősebb szerepvállalását az erdőgazdálkodásban – tudatta portálunkkal közleményében a NYÍRERDŐ Zrt.

Az erdészet nem volt mindig elérhető a nők számára

A pálya 1949-ig teljesen zárva volt a nők előtt, ám azóta folyamatosan nő az erdésznők száma. Míg a múlt század közepén alig akadt női végzett szakember, ma már egyre többen dolgoznak erdőművelésben, erdészeti oktatásban, kutatásban, sőt, az erdőgondoki rendszernek köszönhetően a fahasználat területén is.

A vendégeket Hidas Tibor, a NYÍRERDŐ Zrt. vezérigazgatója köszöntötte. Mint mondta, a találkozó célja nem csupán a szakmai tapasztalatcsere, hanem Debrecen kulturális értékeinek bemutatása is volt. Az első napon a város nevezetességeivel ismerkedhettek a résztvevők, másnap pedig a Debreceni Nagyerdőt és a Hármashegyet fedezték fel, ahová a Zsuzsi vonattal érkeztek.

Gazdag Izabella, a NYÍRERDŐ Zrt. controlling osztályvezetője kiemelte: a társaságnál sokféle pozícióban dolgoznak nők, a kerületvezetőtől a műszaki előadón át az igazgatóhelyettesig.

Örömünkre szolgál, hogy idén mi láthatjuk vendégül az erdésznőket. A NYÍRERDŐ Zrt.-nél sokféle munkakörben – kerületvezető erdész, rakodókezelő, műszaki előadó, erdőtervező, műszaki vezető, igazgatóhelyettes és osztályvezető – dolgoznak erdésznők. Most lehetőségünk van egy kis szeletet megmutatni szakmai munkánkból és vidékünk kulturális látnivalóiból. Viszonozhatjuk azt a szívélyes vendéglátást és figyelmességet, amit az elmúlt években a társ erdőgazdaságok erdész hölgyeitől kaptunk. Jó érzés, hogy amikor újra találkozunk, ott tudjuk folytatni a beszélgetéseket, ahol az előző évben abbahagytuk, és mindig boldogan várjuk a viszontlátás

– fogalmazott.