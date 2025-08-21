60 milliós energetikai korszerűsítés: új korszak kezdődik a berettyóújfalui Idősek Otthonában

Berettyóújfalu önkormányzata saját forrásból, 60 millió forintos beruházással valósítja meg az Árpád utcai Idősek Otthonának teljes körű energetikai korszerűsítését, amely egyszerre szolgálja a lakók kényelmét és az intézmény fenntartható működését – tudatta portálunkkal a Berettyóújfalui Polgármesteri Kabinet.

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Mit tartalmaz az energetikai korszerűsítés?

A projekt sikeréhez nagyban hozzájárult Kiss Tamás, a körzet önkormányzati képviselője, valamint Karalyos Krisztina, a BERÉPO Kft. ügyvezetője, akiknek kitartó munkáját az önkormányzat külön is megköszönte.

A fejlesztés részeként 33 darab hűtő-fűtő klímaberendezést telepítettek, amelyek biztosítják a helyiségek megfelelő hőmérsékletét egész évben. Emellett egy 20 kW teljesítményű napelemrendszer is telepítésre került, amely jelentős villamosenergia-megtakarítást eredményez. A tetőtéri nyílászárókat korszerű, hőszigetelt ablakokra cserélik, ezzel tovább növelve az épület energiahatékonyságát.

Az energetikai korszerűsítésnek köszönhetően az Árpád utcai Idősek Otthona nemcsak otthonosabb és kényelmesebb környezetet nyújt a bentlakóknak, hanem hosszú távon fenntarthatóbb és költséghatékonyabb működtetést is biztosít.

