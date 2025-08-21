1 órája
60 milliós energetikai korszerűsítés: új korszak kezdődik a berettyóújfalui Idősek Otthonában
Berettyóújfalu önkormányzata saját forrásból, 60 millió forintos beruházással újítja meg az Árpád utcai Idősek Otthonát.
Berettyóújfalu önkormányzata saját forrásból, 60 millió forintos beruházással valósítja meg az Árpád utcai Idősek Otthonának teljes körű energetikai korszerűsítését, amely egyszerre szolgálja a lakók kényelmét és az intézmény fenntartható működését – tudatta portálunkkal a Berettyóújfalui Polgármesteri Kabinet.
Mit tartalmaz az energetikai korszerűsítés?
A projekt sikeréhez nagyban hozzájárult Kiss Tamás, a körzet önkormányzati képviselője, valamint Karalyos Krisztina, a BERÉPO Kft. ügyvezetője, akiknek kitartó munkáját az önkormányzat külön is megköszönte.
A fejlesztés részeként 33 darab hűtő-fűtő klímaberendezést telepítettek, amelyek biztosítják a helyiségek megfelelő hőmérsékletét egész évben. Emellett egy 20 kW teljesítményű napelemrendszer is telepítésre került, amely jelentős villamosenergia-megtakarítást eredményez. A tetőtéri nyílászárókat korszerű, hőszigetelt ablakokra cserélik, ezzel tovább növelve az épület energiahatékonyságát.
Az energetikai korszerűsítésnek köszönhetően az Árpád utcai Idősek Otthona nemcsak otthonosabb és kényelmesebb környezetet nyújt a bentlakóknak, hanem hosszú távon fenntarthatóbb és költséghatékonyabb működtetést is biztosít.
