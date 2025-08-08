Emberi maradványok bukkannak elő ezen a hajdú-bihari településen, akar gyerekek is rátalálhatnak – videóval!

Hajdúsámsonban, a Jókai utcai felszámolt temetőnél készült videót tett közzé augusztus 7-én a város hivatalos oldalán Murguly Gábor alpolgármester. Elmondta, előző napon lakossági bejelentés alapján, ismétlődően, sokadjára emberi maradványokat, csontokat találtak. A lakosok fel vannak háborodva, hogy ez ellen nem tesz a telek tulajdonosa semmit. Mint rámutatott, ez egy bekerítetlen, nyitott terület a belvárosban van, ahova a lakosok rendszeresen szoktak járni, kutyát sétáltatnak, a gyerekek játszanak itt.

Rendszeresen emberi maradványokat találnak a városban (a kép illusztráció!)

Fotó: Illusztráció: Napló-archív

Ez veszélyes, továbbá elfogadhatatlan állapot kegyeleti és járványügyi szempontból is!

– figyelmeztet.

Léptek az emberi maradványok miatt

Szavai szerint a volt temető magántulajdonban van, elhanyagolt, gondozatlan, gazos, mintha nem is lenne gazdája. Az önkormányzat augusztus 7-én írásban felszólította a tulajdonost, hogy legalább az ingatlant kerítse körbe.

