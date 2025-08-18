A legenda Debrecenben elevenedett meg, a karneváli ritmusok között – fotókkal

A Debreceni Virágkarnevál ünnepi hetének egyik legnagyobb szabadtéri zenei eseménye az Elvis Show – A Király, Elvis Presley című est, a Debrecen Big Band produkciója.

Az Elvis Show – A Király, Elvis Presley a debreceni Kossuth téren

Fotó: Katona Ákos

Augusztus 17-én a Kossuth téren megelevenedett a Rock ‘n’ Roll legendás alakja, a 90 éve született Elvis Presley, aki a mai napig a világ egyik legismertebb és legnagyobb hatású zenei ikonja. Az est különlegessége volt, hogy a 20 éves, Csokonai-díjas Debrecen Big Band új, erre az alkalomra készült hangszerelései szólaltak meg olyan neves hazai előadók tolmácsolásában, mint Vastag Csaba, Vastag Tamás, vagy Lantos Gábor.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

A koncertet látványos koreográfiákkal színesítették a Valcer Táncstúdió táncosai, akik több mint két évtizede dolgoznak együtt a Debrecen Big Band-del. Közös produkcióik számos rangos díjat, köztük Virágkarneváli 1. helyezést is elnyertek az évek során.