augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

27°
+31
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Debreceni Virágkarnevál

1 órája

A legenda Debrecenben elevenedett meg, a karneváli ritmusok között – fotókkal

Címkék#Vastag Csaba#Debreceni Virágkarnevál#Elvis Show – A Király , Elvis Presley#Debrecen Big Band

Különleges zenei produkció szórakoztatta a közönséget augusztus 17-én. Elvis Presley alakját idézte fel a Debrecen Big Band.

Haon.hu

A Debreceni Virágkarnevál ünnepi hetének egyik legnagyobb szabadtéri zenei eseménye az Elvis Show – A Király, Elvis Presley című est, a Debrecen Big Band produkciója. 

20250817_Emlékkoncert_KÁ_HBN (11)
Az Elvis Show – A Király, Elvis Presley a debreceni Kossuth téren
Fotó: Katona Ákos

Augusztus 17-én a Kossuth téren megelevenedett a Rock ‘n’ Roll legendás alakja, a 90 éve született Elvis Presley, aki a mai napig a világ egyik legismertebb és legnagyobb hatású zenei ikonja. Az est különlegessége volt, hogy a 20 éves, Csokonai-díjas Debrecen Big Band új, erre az alkalomra készült hangszerelései szólaltak meg olyan neves hazai előadók tolmácsolásában, mint Vastag Csaba, Vastag Tamás, vagy Lantos Gábor.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

A koncertet látványos koreográfiákkal színesítették a Valcer Táncstúdió táncosai, akik több mint két évtizede dolgoznak együtt a Debrecen Big Band-del. Közös produkcióik számos rangos díjat, köztük Virágkarneváli 1. helyezést is elnyertek az évek során.

Virágkarnevál-Elvis Show

Fotók: Katona Ákos

Ajánljuk még:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu