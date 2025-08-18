1 órája
A legenda Debrecenben elevenedett meg, a karneváli ritmusok között – fotókkal
Különleges zenei produkció szórakoztatta a közönséget augusztus 17-én. Elvis Presley alakját idézte fel a Debrecen Big Band.
A Debreceni Virágkarnevál ünnepi hetének egyik legnagyobb szabadtéri zenei eseménye az Elvis Show – A Király, Elvis Presley című est, a Debrecen Big Band produkciója.
Augusztus 17-én a Kossuth téren megelevenedett a Rock ‘n’ Roll legendás alakja, a 90 éve született Elvis Presley, aki a mai napig a világ egyik legismertebb és legnagyobb hatású zenei ikonja. Az est különlegessége volt, hogy a 20 éves, Csokonai-díjas Debrecen Big Band új, erre az alkalomra készült hangszerelései szólaltak meg olyan neves hazai előadók tolmácsolásában, mint Vastag Csaba, Vastag Tamás, vagy Lantos Gábor.
A koncertet látványos koreográfiákkal színesítették a Valcer Táncstúdió táncosai, akik több mint két évtizede dolgoznak együtt a Debrecen Big Band-del. Közös produkcióik számos rangos díjat, köztük Virágkarneváli 1. helyezést is elnyertek az évek során.
Virágkarnevál-Elvis ShowFotók: Katona Ákos
