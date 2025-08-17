augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

Valaki látta?

1 órája

Eltűnt egy férfi a futóversenyen, szombat óta nem találják!

Címkék#Cserépfalu#Spitzmüller Zsolt#Zsola#cserép trapp

Egy futóversenyre érkezett, de célba már nem ért. Továbbra sem találják a Cserépfalu közelében eltűnt terepfutót.

Haon.hu

A Cserépi Trapp terepfutó versenyen tűnt el Cserépfalu közelében Spitzmüller Zsolt (becenevén Zsoli). Utoljára augusztus 16-án, szombaton látták az utolsó 3 kilométeren – számolt be a Boon. Mint írták, nagy erőkkel folyik a keresés, a rendőrség, katasztrófavédelem, kutyás mentőalakulatok és önkéntesek is folyamatosan az eltűnt terepfutó nyomait kutatják.

Továbbra sem találják a Cserépfalu közelében eltűnt terepfutót, Spitzmüller Zsolt
Forrás:  Facebook

Ezt viselte utoljára az eltűnt terepfutó

A Boon cikke szerint Zsoli menyasszonyának húga a közösségi médiában osztott meg részleteket többek között arról, milyen ruhát viselt az eltűnt terepfutó, mikor utoljára látták.

Részletek a Boon cikkében!

A Cserépi Trapp szervezői is az eltűnt terepfutó után kutatnak

Időközben a Cserépi Trapp is megosztott egy bejegyzést az eltűnt terepfutóról. A verseny Facebook-oldalán a szervezők azt írják, a keresésben ők is részt vesznek, 

utolsó információjuk, hogy Zsoli bement a faluba, ezt kamera rögzítette. 

Keresték egész este, extrém helyekre is elmentek. 

Leellenőriztük a rajtszámokat, amiket leadtatok, nem volt benne a 9-es rajtszám. És nem is csippantott a rendszer szerint. De ha valaki mégis úgy érzi, hogy látta a célban, kérem szóljon Molnár Norbert szervezőnek vagy a +36 30 621 96 26 számon hívja. Most nézzük át a befutó képeket is, hátha meg lesz rajta. Mindjárt felcsatoljuk a versenyen készült képet róla. 

– írták. 

A Cserépi Trapp szervezői a 10 kilométeres versenyen készült fotókat is megosztották az eltűnt terepfutóról
Forrás: Cserépi Trapp

További híreink:

 

 

