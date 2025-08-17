1 órája
Eltűnt egy férfi a futóversenyen, szombat óta nem találják!
Egy futóversenyre érkezett, de célba már nem ért. Továbbra sem találják a Cserépfalu közelében eltűnt terepfutót.
A Cserépi Trapp terepfutó versenyen tűnt el Cserépfalu közelében Spitzmüller Zsolt (becenevén Zsoli). Utoljára augusztus 16-án, szombaton látták az utolsó 3 kilométeren – számolt be a Boon. Mint írták, nagy erőkkel folyik a keresés, a rendőrség, katasztrófavédelem, kutyás mentőalakulatok és önkéntesek is folyamatosan az eltűnt terepfutó nyomait kutatják.
Ezt viselte utoljára az eltűnt terepfutó
A Boon cikke szerint Zsoli menyasszonyának húga a közösségi médiában osztott meg részleteket többek között arról, milyen ruhát viselt az eltűnt terepfutó, mikor utoljára látták.
Részletek a Boon cikkében!
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
A Cserépi Trapp szervezői is az eltűnt terepfutó után kutatnak
Időközben a Cserépi Trapp is megosztott egy bejegyzést az eltűnt terepfutóról. A verseny Facebook-oldalán a szervezők azt írják, a keresésben ők is részt vesznek,
utolsó információjuk, hogy Zsoli bement a faluba, ezt kamera rögzítette.
Keresték egész este, extrém helyekre is elmentek.
Leellenőriztük a rajtszámokat, amiket leadtatok, nem volt benne a 9-es rajtszám. És nem is csippantott a rendszer szerint. De ha valaki mégis úgy érzi, hogy látta a célban, kérem szóljon Molnár Norbert szervezőnek vagy a +36 30 621 96 26 számon hívja. Most nézzük át a befutó képeket is, hátha meg lesz rajta. Mindjárt felcsatoljuk a versenyen készült képet róla.
– írták.
További híreink:
Megérkezett a hidegfront Hajdú-Biharba is, jégesőt és viharokat hozhat magával – videóval!
„Hígítóvíz” kerül a csőrendszerbe egy debreceni lakótelepen, mutatjuk a részleteket!