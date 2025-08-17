Holtan találtak rá a futóverseny közben eltűnt férfira

Mint arról korábban a Boon információi alapján beszámoltunk, augusztus 16-án, szombaton eltűnt egy versenyző a Cserépi Trapp versenyéről. Az eltűnt terepfutó felkutatására a rendőrség, a katasztrófavédelem, kutyás mentőalakulatok és önkéntesek is nagy erőket mozgósítottak.

Tragikus véget ért a Cserépfalu közelében eltűnt terepfutó utáni kutatás

Forrás: Facebook

Tragikus véget ért az eltűnt terepfutó utáni kutatás

A Boon augusztus 17-én, délután osztotta meg: a Cserépfalu közelében eltűnt terepfutó, Spitzmüller Zsolt (becenevén Zsoli) keresése tragikusan ért véget, holtan találták a férfit.

A részletekről a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense nyilatkozott, részletek a Boon oldalán!

További híreink: