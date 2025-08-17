augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

25°
+37
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Eltűnt személy

49 perce

Holtan találtak rá a futóverseny közben eltűnt férfira

Címkék#Cserépfalu#Spitzmüller Zsolt#Cserépi Trapp#gyász

A férfinek Cserépfalu közelében veszett nyoma. Az eltűnt terepfutót nagy erőkkel keresték.

Haon.hu

Mint arról korábban a Boon információi alapján beszámoltunk, augusztus 16-án, szombaton eltűnt egy versenyző a Cserépi Trapp versenyéről. Az eltűnt terepfutó felkutatására a rendőrség, a katasztrófavédelem, kutyás mentőalakulatok és önkéntesek is nagy erőket mozgósítottak.

Holtan találták meg az eltűnt terepfutót
Tragikus véget ért a Cserépfalu közelében eltűnt terepfutó utáni kutatás
Forrás:  Facebook

Tragikus véget ért az eltűnt terepfutó utáni kutatás

A Boon augusztus 17-én, délután osztotta meg: a Cserépfalu közelében eltűnt terepfutó, Spitzmüller Zsolt (becenevén Zsoli) keresése tragikusan ért véget, holtan találták a férfit.

A részletekről a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense nyilatkozott, részletek a Boon oldalán!

További híreink:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu