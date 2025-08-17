49 perce
Holtan találtak rá a futóverseny közben eltűnt férfira
A férfinek Cserépfalu közelében veszett nyoma. Az eltűnt terepfutót nagy erőkkel keresték.
Mint arról korábban a Boon információi alapján beszámoltunk, augusztus 16-án, szombaton eltűnt egy versenyző a Cserépi Trapp versenyéről. Az eltűnt terepfutó felkutatására a rendőrség, a katasztrófavédelem, kutyás mentőalakulatok és önkéntesek is nagy erőket mozgósítottak.
Tragikus véget ért az eltűnt terepfutó utáni kutatás
A Boon augusztus 17-én, délután osztotta meg: a Cserépfalu közelében eltűnt terepfutó, Spitzmüller Zsolt (becenevén Zsoli) keresése tragikusan ért véget, holtan találták a férfit.
A részletekről a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense nyilatkozott, részletek a Boon oldalán!
További híreink:
Fő a biztonság? Levetették a cipőt is a Szpari-szurkolókkal
„Hígítóvíz” kerül a csőrendszerbe egy debreceni lakótelepen, mutatjuk a részleteket!