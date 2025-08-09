Továbbra sem találják az idős, debreceni demens férfit - térképpel kérnek segítséget a családtagok

Még mindig nem került elő a péntek hajnalban eltűnt debreceni idős férfi. Az aggódó család egy újabb bejegyzést tett közzé az egyik debreceni Facebook-csoportban, ahol térképes segítség alapján kérik a lakosok segítségét.

Eltűnt egy idős férfi Debrecenben, az aggódó család térképen mutatja, merre járhatott

László István az eltűnésekor középkék munkáskabátot viselt, úgy tudni, út közben az egyik papucsát elhagyta, iratokat nem vitt magával.

- Annyi biztos, hogy a papa augusztus 8-án, 0:30 és 2 óra között a térképen jelölt utcákon mozgott. A kereső kutyák azt határozottan megerősítették, hogy a Remény utcán ment a Diószegi út irányába, viszont ott a nagy por miatt elvesztette a szagot - írják a bejegyzésben.

Abban kérném a segítségeteket, hogy akinek azon a környéken Diószegi út és annak környéke van ismerőse, cége ahol van kamera, megnézni, hogy hajnali 2 után merre indulhatott. Egy seprű volt a kezében mikor elindult, ez a már kapott felvételekből is kiderült

- tették hozzá.

Ezen az útvonalon közlekedhetett az eltűnt idős férfi

Valószínűleg Pacra akart eljutni az eltűnt idős férfi

Az a gyanúnk, hogy Pacra akart menni, mert régen ott volt kertjük, és talán arra emlékezhetett

- emelik ki. Hozzáteszik, lehetséges, mivel utána egész nap senki nem látta, és ők sem találták egész nap, egész éjszaka, hogy behúzódhatott valami elhagyatott kertbe, sufniba.

Kérik, ha valakinek van ilyen a szomszédságában, a fent említett területen és be tud menni, kérem segítsen és nézzen körül.

