3 órája
Továbbra sem találják az idős, debreceni demens férfit - térképpel kérnek segítséget a családtagok
Péntek hajnal óta nem találják őt. Eltűnt egy idős férfi Debrecenben, a családtagok a lakosság segítségét kérik.
Még mindig nem került elő a péntek hajnalban eltűnt debreceni idős férfi. Az aggódó család egy újabb bejegyzést tett közzé az egyik debreceni Facebook-csoportban, ahol térképes segítség alapján kérik a lakosok segítségét.
László István az eltűnésekor középkék munkáskabátot viselt, úgy tudni, út közben az egyik papucsát elhagyta, iratokat nem vitt magával.
- Annyi biztos, hogy a papa augusztus 8-án, 0:30 és 2 óra között a térképen jelölt utcákon mozgott. A kereső kutyák azt határozottan megerősítették, hogy a Remény utcán ment a Diószegi út irányába, viszont ott a nagy por miatt elvesztette a szagot - írják a bejegyzésben.
Abban kérném a segítségeteket, hogy akinek azon a környéken Diószegi út és annak környéke van ismerőse, cége ahol van kamera, megnézni, hogy hajnali 2 után merre indulhatott. Egy seprű volt a kezében mikor elindult, ez a már kapott felvételekből is kiderült
- tették hozzá.
Valószínűleg Pacra akart eljutni az eltűnt idős férfi
Az a gyanúnk, hogy Pacra akart menni, mert régen ott volt kertjük, és talán arra emlékezhetett
- emelik ki. Hozzáteszik, lehetséges, mivel utána egész nap senki nem látta, és ők sem találták egész nap, egész éjszaka, hogy behúzódhatott valami elhagyatott kertbe, sufniba.
Kérik, ha valakinek van ilyen a szomszédságában, a fent említett területen és be tud menni, kérem segítsen és nézzen körül.
Ajánljuk még:
Emberi maradványok bukkannak elő ezen a hajdú-bihari településen, akár gyerekek is rátalálhatnak – videóval!
Óriási gond van a határnál, hajdú-bihari települések a 10 kilométeres védőkörzetben