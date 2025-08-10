augusztus 10., vasárnap

Helyi közélet

1 órája

Debrecentől távol, egy árokparton találtak rá az eltűnt idős, demens férfira

Címkék#debrecen#eltűnt férfi#megtalálták

Napok óta rendületlenül keresték a férfit. Mutatjuk, hol találták meg az eltűnt debreceni férfit.

Haon.hu

Augusztus 7-én, csütörtök este tűnt el László István, egy idős, demens férfi Debrecenből, a Vadliba utcáról. Először az egyik legnagyobb Facebook-csoportban tették fel eltűnését, majd a rendőrség és a Hajdú Speciális Kutató-Mentő Egyesület is kereste az eltűnt idős férfit. A család most egy újabb bejegyzést tett közzé, ugyanis sikeresen megtalálták a férfit!

Megtalálták László Istvánt, a Debrecenben eltűnt idős, demens férfit
Forrás: Facebook/Debrecenben Hallottam

Hosszúpályi felé feküdt az árokparton és éppen nagyon kedves ismerőseink jöttek be Debrecenbe és megálltak. Meg tudta mondani a nevét, és hihetetlen, de teljesen jól van

- írják a most kitett bejegyzésben. – Nagyon köszönjük mindenkinek az önzetlen és kitartó segítséget. Külön köszönjük a Fókusz Mentő-és Segítőkutyás Egyesület, a Hajdú Speciális Kutató-Mentő Egyesület és minden civil kitartó munkáját – teszik hozzá.

