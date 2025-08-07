Lecsapott a fogyasztóvédelem! Egy hajdú-bihari fagyizó ellen eljárást indítottak!

A nyári szezon kiemelt ellenőrzései során a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) fokozott figyelemmel vizsgálja a fagylaltozók és a strandokon működő büfék működését – közölte a napokban a fogyasztóvédelmi hatóság. Az ellenőrzések célja, hogy felmérjék, mennyire tartják be az élelmiszer-biztonsági és higiéniai előírásokat a legnépszerűbb nyári vendéglátóhelyeken. Az ellenőrzés első hónapjában 953 kilogramm élelmiszert vontak ki a forgalomból.

Ellenőrzés volt több hajdú-bihari vendéglátóhelyen

Az ellenőrzésen megbukott egy fagylaltozó

Az országos akció keretében az NKFH és a kormányhivatalok munkatársai összesen 292 fagylaltozót és 197 strandbüfét ellenőriztek a nyár első hónapjában. A leggyakrabban előforduló problémák a higiéniai előírások nem megfelelő teljesítéséből eredtek. Az egységek 15,7 százalékánál hiányzott a megfelelő kézmosási lehetőség, kézfertőtlenítő vagy papírtörlő. Több esetben a mosogatás technikai feltételei sem feleltek meg a jogszabályi előírásoknak. Megkérdeztük a NKFH-t, mit tapasztaltak Hajdú-Bihar vármegyében az ellenőrzéseik során.

Az első ellenőrzési időszakban összesen 25 ellenőrzés történt, melyből 7 strandbüfékben, 18 fagylaltozókban zajlott. Egy fagylaltozó ellenőrzése során tevékenység korlátozást rendeltek el a szakemberek, mivel a feltételek nem voltak adottak az élelmiszerkészítésre, valamint a nem megfelelő ivóvíz ellátottság miatt. A hatóság az üzemeltetővel szemben eljárást indított

– közölték megkeresésünkre.

11 vendéglátóhely működését ideiglenesen felfüggesztették

Közleményében az NKFH úgy fogalmaz, súlyos szabálytalanságok miatt 11 vendéglátóhely működését ideiglenesen felfüggesztették az országban. Ezek között előfordult túlzott zsúfoltság, élelmiszerektől idegen tárgyak tárolása, erősen szennyezett hűtőpultok, valamint a fagylaltos edényekben, áruk felületein található rovarmaradványok jelenléte. A fogyasztók tájékoztatása is több helyen nem felelt meg az előírásoknak: a vizsgált létesítmények 9,1 százalékában nem tüntették fel megfelelően az allergéneket vagy a mesterséges színezékeket. Emellett az egységek 9,7 százalékában olyan munkavállalókat alkalmaztak, akik nem rendelkeztek érvényes egészségügyi alkalmassági igazolással.

Az ellenőrök több esetben dokumentációs hiányosságokat is tapasztaltak, valamint jelöletlen, nyomonkövethetetlen élelmiszerek forgalmazásával is találkoztak. Mindezek következtében összesen 285 terméket – 953 kilogramm mennyiségben – kellett kivonni a forgalomból.

A nyári célzott ellenőrzések eredményei azt mutatják, hogy bár számos vendéglátóhely megfelelt az előírásoknak, továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítani a higiéniai szabályok betartására, a dolgozók egészségügyi alkalmasságának igazolására, valamint a fogyasztók pontos és teljes körű tájékoztatására.

A feltárt hiányosságok ismételten rámutatnak arra, hogy az élelmiszer-biztonság érdekében elengedhetetlen a jogszabályok következetes betartása. Az NKFH és a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok a nyári szezon hátralévő időszakában is folytatják ellenőrzéseiket a fogyasztók védelme és az élelmiszerlánc biztonságának fenntartása érdekében.

