Gyászolnak a mentősök - balesetben elhunyt egy mindössze 30 éves bajtársuk

Megrázó veszteség érte a mentők bajtársi közösségét - írja közösségi oldalán az Országos Mentőszolgálat. Tegnap este közlekedési balesetben elhunyt Szigeti Barbara Júlia bajtársnő, valamint a vele egy gépkocsiban utazó férje Fejér vármegyében.

Mindössze 30 éves korában elhunyt Szigeti Barbara Júlia mentőtiszt

Forrás: Facebook/Országos Mentőszolgálat

Hozzáteszik, Barbara az enyingi mentőállomás fiatal mentőtisztje volt, aki 2025. június 1-jén csatlakozott az Országos Mentőszolgálat bajtársi közösségéhez. Nyitott, közvetlen személyisége miatt hamar az enyingi közösség megbecsült tagjává vált, rövid idő alatt szoros baráti kapcsolatokat alakított ki bajtársaival. Tragikus balesete nappalos szolgálatát követően történt. Mindössze 30 éves volt.

Őszinte részvétünk a családnak és Bajtársainknak! Szigeti Bajtársnőt az Országos Mentőszolgálat saját halottjának tekinti

- zárják a bejegyzést.

Társportálunk, a Feol tájékoztatása szerint két személyautó ütközött frontálisan péntek este, a Kisláng és Soponya közötti összekötő úton. A helyszínről készült fotót, valamint egy helyi lakos beszámolóját elolvashatjátok a Feol cikkében.

Motoros hunyt el legutóbb Hajdú-Biharban

Az M4-es autópálya Váncsod/Gáborján csomópontjának lehajtóágánál, az M3-as autópálya felé vezető oldalán egy motoros és egy személyautó ütközött csütörtök reggel. A megrázó felvételeket a helyszínről az alábbi cikkben nézhetitek meg: