Elhunyt a szeretett debreceni pedagógus, rengetegen gyászolják
Szomorú hírről számolt be vasárnap az egyik debreceni gimnázium. Megható sorokkal búcsúznak Kun Jánostól volt diákjai, egykori kollégái, ismerősei és barátai.
Elhunyt Kun János, a Debreceni Ady Endre Gimnázium egykori pedagógusa – hívta fel rá a figyelmet hivatalos közösségi oldalán az intézmény. A tragikus hírről a Debreceni Ady Endre Gimnázium öregdiákjainak csoportban is beszámolt egy hozzátartozó. Az emlékezők felidézték, Kun János 15 évig tanított a debreceni gimnáziumban.
Mint írták, a magyar mellett drámaelméletet, beszédtechnikát és szeretetművészetet is oktatott. Bár sok tízezer embernek tartott előadásokat határon innen és túl, mindvégig hű maradt szeretett iskolájához, csak az Adyban oktatott. Utolsó osztálya az 1995-ben indított hatosztályos évfolyam volt, 2002-ig oktatott az intézményben.
Rengetegen gyászolják az elhunyt Kun Jánost
A gyászhír alatt korábbi diákok és ismerősök tömegei fejezték ki részvétüket a gyászoló családnak. Többen történeteket is felidéztek, legkedvesebb emlékeiket is megosztották egykori osztályfőnökükről, szeretett pedagógusukról.
Sosem felejtem csodálatos előadóestjeit, óriási hatással volt ránk a személyisége, ittuk a szavait. Kiváló ember volt!
– idézte fel egy korábbi tanítványa.
