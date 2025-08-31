Elhunyt Kun János, a Debreceni Ady Endre Gimnázium egykori pedagógusa – hívta fel rá a figyelmet hivatalos közösségi oldalán az intézmény. A tragikus hírről a Debreceni Ady Endre Gimnázium öregdiákjainak csoportban is beszámolt egy hozzátartozó. Az emlékezők felidézték, Kun János 15 évig tanított a debreceni gimnáziumban.

Elhunyt a szeretett debreceni pedagógus, rengetegen gyászolják Kun Jánost

Forrás: Facebook / Debreceni Ady Endre Gimnázium

Mint írták, a magyar mellett drámaelméletet, beszédtechnikát és szeretetművészetet is oktatott. Bár sok tízezer embernek tartott előadásokat határon innen és túl, mindvégig hű maradt szeretett iskolájához, csak az Adyban oktatott. Utolsó osztálya az 1995-ben indított hatosztályos évfolyam volt, 2002-ig oktatott az intézményben.

Rengetegen gyászolják az elhunyt Kun Jánost

A gyászhír alatt korábbi diákok és ismerősök tömegei fejezték ki részvétüket a gyászoló családnak. Többen történeteket is felidéztek, legkedvesebb emlékeiket is megosztották egykori osztályfőnökükről, szeretett pedagógusukról.

Sosem felejtem csodálatos előadóestjeit, óriási hatással volt ránk a személyisége, ittuk a szavait. Kiváló ember volt!

– idézte fel egy korábbi tanítványa.

