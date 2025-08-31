augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

19°
+32
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tragédia

1 órája

Elhunyt a szeretett debreceni pedagógus, rengetegen gyászolják

Címkék#halál#debrecen#Ady Endre Gimnázium#gyász#Debreceni Ady Endre Gimnázium

Szomorú hírről számolt be vasárnap az egyik debreceni gimnázium. Megható sorokkal búcsúznak Kun Jánostól volt diákjai, egykori kollégái, ismerősei és barátai.

Haon.hu

Elhunyt Kun János, a Debreceni Ady Endre Gimnázium egykori pedagógusa – hívta fel rá a figyelmet hivatalos közösségi oldalán az intézmény. A tragikus hírről a Debreceni Ady Endre Gimnázium öregdiákjainak csoportban is beszámolt egy hozzátartozó. Az emlékezők felidézték, Kun János 15 évig tanított a debreceni gimnáziumban.

Elhunyt a szeretett debreceni pedagógus, rengetegen gyászolják Kun Jánost
Elhunyt a szeretett debreceni pedagógus, rengetegen gyászolják Kun Jánost
Forrás: Facebook / Debreceni Ady Endre Gimnázium

Mint írták, a magyar mellett drámaelméletet, beszédtechnikát és szeretetművészetet is oktatott. Bár sok tízezer embernek tartott előadásokat határon innen és túl, mindvégig hű maradt szeretett iskolájához, csak az Adyban oktatott. Utolsó osztálya az 1995-ben indított hatosztályos évfolyam volt, 2002-ig oktatott az intézményben.

Rengetegen gyászolják az elhunyt Kun Jánost

A gyászhír alatt korábbi diákok és ismerősök tömegei fejezték ki részvétüket a gyászoló családnak. Többen történeteket is felidéztek, legkedvesebb emlékeiket is megosztották egykori osztályfőnökükről, szeretett pedagógusukról.

Sosem felejtem csodálatos előadóestjeit, óriási hatással volt ránk a személyisége, ittuk a szavait. Kiváló ember volt!

– idézte fel egy korábbi tanítványa.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu