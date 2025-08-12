Kis híján tragédiába fulladt a nyaralás Hajdú-Biharban - a szálloda dolgozói mentettek életet

Pihenni érkezett Hajdúszoboszlóra, a Hotel Silverbe egy férfi a feleségével együtt augusztus 8-án. A vakáció az első vacsora közben majdnem tragédiába fulladt, a férfi rosszul lett. Azonban a szálloda személyzete, a mentősök és a szálloda defibrillátora megmentette az életét – írja a közösségi oldalán az életmentésről a Hajdúszoboszlói Városi TV.

Életmentés Hajdúszoboszlón: rosszul lett egy férfi, a szálloda munkatársai és a mentősök közösen mentették meg

Forrás: illusztráció/MW-archív

Varga Bence segédfelszolgáló elmondta a helyi tv-nek, hogy Török Levente kollégájával felváltva végezték a szívmasszázst, Plókai Gergő pedig a defibrillátorral sokkolta a férfit, amíg a mentősök meg nem érkeztek. Az újraélesztés közben folyamatosan a segélyhívó központjából kapták az instrukciókat, amelyeket végig betartottak. Ménes Dávid, az Országos Mentőszolgálat regionális szóvivője kiemelte, hogy több mentőegységet, köztük egy rohamkocsit is riasztott a mentésirányítás az esethez, ahol a kiérkezés után a mentők átvették a férfi újraélesztését a laikusoktól, melyet emelt szinten folytattak.

Több életmentő beavatkozást követően visszatért a férfi keringése, akit stabil állapotban azonnal intenzív osztályra szállítottak.

Augusztus 11-én elérték a feleséget, aki elmondta, hogy a körülményekhez képest jól van a férje és rendkívül hálásak a szálloda személyzetének, a tulajdonosának és a mentősöknek egyaránt.

Életmentés a hajdúszoboszlói szállodában: először kellett használni a defibrillátorokat

Tóth Lajos elmondta, hogy nyolc éve vásároltak két készüléket, egyet a Hotel Silverbe, egyet pedig a Silver Majorba, de most először kellett használniuk. A szállodatulajdonos szerint már ezért érdemes volt megvásárolni a defibrillátorokat és kiképezni a személyzetet az ilyen esetekre. Majd hozzátette, hogy rendkívül büszke az összes munkatársára, akik egy emberéletet mentettek meg.

