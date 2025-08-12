augusztus 12., kedd

Klára névnap

18°
+31
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

44 perce

Kis híján tragédiába fulladt a nyaralás Hajdú-Biharban - a szálloda dolgozói mentettek életet

Címkék#mentő#életmentés#szálloda#Hajdúszoboszló

A feleségével együtt érkezett pihenni a férfi a fürdővárosba. Életmentés történt egy helyi szállodában, először használták a defibrillátort.

Haon.hu

Pihenni érkezett Hajdúszoboszlóra, a Hotel Silverbe egy férfi a feleségével együtt augusztus 8-án. A vakáció az első vacsora közben majdnem tragédiába fulladt, a férfi rosszul lett. Azonban a szálloda személyzete, a mentősök és a szálloda defibrillátora megmentette az életét – írja a közösségi oldalán az életmentésről a Hajdúszoboszlói Városi TV.

Életmentés Hajdúszoboszlón: rosszul lett egy férfi, a szálloda munkatársai és a mentősök közösen mentették meg
Életmentés Hajdúszoboszlón: rosszul lett egy férfi, a szálloda munkatársai és a mentősök közösen mentették meg
Forrás: illusztráció/MW-archív

Varga Bence segédfelszolgáló elmondta a helyi tv-nek, hogy Török Levente kollégájával felváltva végezték a szívmasszázst, Plókai Gergő pedig a defibrillátorral sokkolta a férfit, amíg a mentősök meg nem érkeztek. Az újraélesztés közben folyamatosan a segélyhívó központjából kapták az instrukciókat, amelyeket végig betartottak. Ménes Dávid, az Országos Mentőszolgálat regionális szóvivője kiemelte, hogy több mentőegységet, köztük egy rohamkocsit is riasztott a mentésirányítás az esethez, ahol a kiérkezés után a mentők átvették a férfi újraélesztését a laikusoktól, melyet emelt szinten folytattak. 

Több életmentő beavatkozást követően visszatért a férfi keringése, akit stabil állapotban azonnal intenzív osztályra szállítottak.

Augusztus 11-én elérték a feleséget, aki elmondta, hogy a körülményekhez képest jól van a férje és rendkívül hálásak a szálloda személyzetének, a tulajdonosának és a mentősöknek egyaránt. 

Életmentés a hajdúszoboszlói szállodában: először kellett használni a defibrillátorokat

Tóth Lajos elmondta, hogy nyolc éve vásároltak két készüléket, egyet a Hotel Silverbe, egyet pedig a Silver Majorba, de most először kellett használniuk. A szállodatulajdonos szerint már ezért érdemes volt megvásárolni a defibrillátorokat és kiképezni a személyzetet az ilyen esetekre. Majd hozzátette, hogy rendkívül büszke az összes munkatársára, akik egy emberéletet mentettek meg.

Ez is érdekelhet:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu