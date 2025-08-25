Ekkor érdemes kerülni a lőteret: mutatjuk, mikor és hol tartanak éleslövészetet Hajdú-Biharban!

A Magyar Honvédség Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandár a hajdúhadházi helyőrségi lőtéren 2025. szeptember 29-én és 30-án 8:00-22:00 között éleslövészetet tart - tájékoztatja a lakosságot a közösségi oldalán Hajdúhadház városa.

Éleslövészet lesz Hajdúhadházon, kiadták az értesítést

Forrás: MH Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandár

Mint írják, a feladatok biztonságos végrehajtása és a balesetek elkerülése érdekében értesítik a lakosságot, hogy a fenti időpontban a lőtér területén (08/1, 08/2, 0111, 0112, 0113 hrsz) és környékén ne tartózkodjanak magánszemélyek, valamint haszonállatok.

Kiemelik, a riasztó rendszer biztonságos működtetése érdekében a lőtér elektromos hálózata folyamatosan feszültség alatt van.

Az értesítés elmaradása esetén az esetlegesen bekövetkező károkért, illetve a sérülésekért sem erkölcsi, sem anyagi felelősséget nem tud vállalni a Magyar Honvédség. Hozzáteszik, lőtérlezárást nem igénylő egyéb katonai tevékenységek: szakharcászatok, kiképzési foglalkozások és pilótanélküli repülőgép reptetés a hónap bármelyik munkanapján, illetve hétvégi napokon vaklőszeres harcászat eseti jelleggel lehetnek.

