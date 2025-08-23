augusztus 23., szombat

Bence névnap

19°
+20
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Figyelmeztetés

57 perce

Már nyomtatják a nyugdíjasok élelmiszer-utalványát, de aki nem figyel, lemaradhat róla!

Címkék#kompenzáció#nyugdíj#élelmiszer#utalvány

Jobb, ha résen lesznek a nyugdíjasok! Ha nem figyelnek, könnyen lemaradhatnak az élelmiszer-utalványról – mutatjuk a részleteket.

Haon.hu

Magyarország Kormánya a hivatalos Facebook-oldalán jelentette be pénteken, hogy elkezdték kinyomtatni a nyugdíjasok számára postai úton kiküldendő 30 ezer forintos élelmiszer-utalványokat, amelyről korábban már beszámoltunk. A Magyar Posta szeptember 1. és október 15. között kézbesíti az élelmiszer-utalványokat 2025-ben a nyugdíjasok számára – hívta fel a figyelmet közleményében a Magyar Posta.

élelmiszer-utalvány a nyugdíjasoknak
A nyugdíjasok harmincezer forint élelmiszer-utalványt is kapnak a nyugdíjkompenzáció részeként – már nyomtatják
Fotó: Illusztráció / MW-archív

Figyelmeztetnek az élelmiszer-utalványok átvételére

Az élelmiszer-utalványokat az irányítószámok emelkedő sorrendjében kezdik el kézbesíteni az említett időintervallumon belül, ám ha a jogosult nem tartózkodik a kézbesítési lakcímén, úgy az utalványt tartalmazó küldeményt rajta kívül kizárólag az ott tartózkodó meghatalmazott veheti át, kivéve, ha van helyettes átvevő (férj vagy feleség), illetve például idősotthonban lévő megbízott alkalmazott, mint közvetett kézbesítő.

Sikertelen kézbesítés esetén értesítőt hagynak a postaládában, amely tartalmazza az utalvány átvételére szolgáló posta megnevezését és az átvételre nyitva álló határidőt. A megadott postán a kézbesítési kísérletet követő munkanaptól 10 munkanapig vehető át a küldemény – áll a közleményben.

Amennyiben a kézbesítési kísérletet követő 10 munkanapon belül nem történik meg a küldemény átvétele, úgy az élelmiszer-utalványok 2025-ben esedékes küldeményét a posta a Magyar Államkincstár részére visszaküldi.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket az Haon.hu Google News oldalán is!

Felesleges körök, ha lemarad róla

Amennyiben valaki lemarad róla, azaz nem sikerül átvenni a jogosult nyugdíjasnak az élelmiszer-utalványt, úgy a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságát kell megkeresnie és kérni a címhelyre történő újbóli kiküldést, legkésőbb 2025. november 14-ig – áll a Magyar Posta közleményében.

Nyugdíjkompenzációt és élelmiszer-utalványt is kapnak az idősek
Forrás:  Illusztráció/MW-archív

200 milliárd forintos tétel részeként érkezik

A nyugdíjasoknak járó élelmiszer-utalványok 2025-ben a nyugdíjkompenzáció mellett érkeznek, amelyet Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter jelentett be. Elmondta, hogy az infláció miatt a nyugdíjkompenzáció a vártnál magasabb, átlagosan 42 ezer forint. Azt is jelezte, hogy a segítség nem lesz egyenlőtlen, mert a harmincezer forintos élelmiszer-utalvány is érkezik. Ezen két tétel pedig összesen kétszázmilliárd forint kiadást jelent a költségvetésnek.

Az utalványra nemcsak az öregségi nyugdíjasok, hanem a nyugdíjszerű ellátásban részesülők is jogosultak. Tehát azok is megkapják, akik:

  • öregségi nyugdíjat, 
  • özvegyi nyugdíjat, 
  • árvaellátást, 
  • rokkantsági vagy rehabilitációs ellátást, 
  • fogyatékossági támogatást, 
  • baleseti hozzátartozói nyugdíjat
  • vagy más, a rendeletben meghatározott ellátást kapnak.
     Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu