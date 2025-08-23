57 perce
Már nyomtatják a nyugdíjasok élelmiszer-utalványát, de aki nem figyel, lemaradhat róla!
Jobb, ha résen lesznek a nyugdíjasok! Ha nem figyelnek, könnyen lemaradhatnak az élelmiszer-utalványról – mutatjuk a részleteket.
Magyarország Kormánya a hivatalos Facebook-oldalán jelentette be pénteken, hogy elkezdték kinyomtatni a nyugdíjasok számára postai úton kiküldendő 30 ezer forintos élelmiszer-utalványokat, amelyről korábban már beszámoltunk. A Magyar Posta szeptember 1. és október 15. között kézbesíti az élelmiszer-utalványokat 2025-ben a nyugdíjasok számára – hívta fel a figyelmet közleményében a Magyar Posta.
Figyelmeztetnek az élelmiszer-utalványok átvételére
Az élelmiszer-utalványokat az irányítószámok emelkedő sorrendjében kezdik el kézbesíteni az említett időintervallumon belül, ám ha a jogosult nem tartózkodik a kézbesítési lakcímén, úgy az utalványt tartalmazó küldeményt rajta kívül kizárólag az ott tartózkodó meghatalmazott veheti át, kivéve, ha van helyettes átvevő (férj vagy feleség), illetve például idősotthonban lévő megbízott alkalmazott, mint közvetett kézbesítő.
Sikertelen kézbesítés esetén értesítőt hagynak a postaládában, amely tartalmazza az utalvány átvételére szolgáló posta megnevezését és az átvételre nyitva álló határidőt. A megadott postán a kézbesítési kísérletet követő munkanaptól 10 munkanapig vehető át a küldemény – áll a közleményben.
Amennyiben a kézbesítési kísérletet követő 10 munkanapon belül nem történik meg a küldemény átvétele, úgy az élelmiszer-utalványok 2025-ben esedékes küldeményét a posta a Magyar Államkincstár részére visszaküldi.
Felesleges körök, ha lemarad róla
Amennyiben valaki lemarad róla, azaz nem sikerül átvenni a jogosult nyugdíjasnak az élelmiszer-utalványt, úgy a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságát kell megkeresnie és kérni a címhelyre történő újbóli kiküldést, legkésőbb 2025. november 14-ig – áll a Magyar Posta közleményében.
200 milliárd forintos tétel részeként érkezik
A nyugdíjasoknak járó élelmiszer-utalványok 2025-ben a nyugdíjkompenzáció mellett érkeznek, amelyet Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter jelentett be. Elmondta, hogy az infláció miatt a nyugdíjkompenzáció a vártnál magasabb, átlagosan 42 ezer forint. Azt is jelezte, hogy a segítség nem lesz egyenlőtlen, mert a harmincezer forintos élelmiszer-utalvány is érkezik. Ezen két tétel pedig összesen kétszázmilliárd forint kiadást jelent a költségvetésnek.
Az utalványra nemcsak az öregségi nyugdíjasok, hanem a nyugdíjszerű ellátásban részesülők is jogosultak. Tehát azok is megkapják, akik:
- öregségi nyugdíjat,
- özvegyi nyugdíjat,
- árvaellátást,
- rokkantsági vagy rehabilitációs ellátást,
- fogyatékossági támogatást,
- baleseti hozzátartozói nyugdíjat
- vagy más, a rendeletben meghatározott ellátást kapnak.
