1 órája
Még mindig nem lehet gyógyszert kiváltani, megszólalt az egészségügyi államtitkár!
Péntek óta nem működik a szolgáltatás. Az egészségügyi államtitkár is megszólalt az EESZT leállásával kapcsolatban.
Ahogy arról pénteken beszámoltunk, leállt az EESZT, ezért ideiglenesen a felhőbe küldött recepteket sem lehet kiváltani. A felhasználókat a magyarorszag.hu oldaláról átlépve egy hibaüzenet várja, amely megerősíti: a szolgáltatás jelenleg nem elérhető. Takács Péter egészségügyi államtitkár a közösségi oldalán reagált szombaton.
Az EESZT vezetőinek tájékoztatása szerint a kormányzati informatikai rendszer üzemzavarának elhárításán - amely miatt más rendszerek mellett az EESZT jelenleg nem elérhető - a NISZ szakemberei folyamatosan dolgoznak. A gyógyszerészek és érintett betegek megértését és türelmét kérik, a rendszer helyreállításáról haladéktalanul tájékoztatást adnak
- írja bejegyzésében az államtitkár.
