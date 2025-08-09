augusztus 9., szombat

Még mindig nem lehet gyógyszert kiváltani, megszólalt az egészségügyi államtitkár!

Péntek óta nem működik a szolgáltatás. Az egészségügyi államtitkár is megszólalt az EESZT leállásával kapcsolatban.

Haon.hu

Ahogy arról pénteken beszámoltunk, leállt az EESZT, ezért ideiglenesen a felhőbe küldött recepteket sem lehet kiváltani. A felhasználókat a magyarorszag.hu oldaláról átlépve egy hibaüzenet várja, amely megerősíti: a szolgáltatás jelenleg nem elérhető. Takács Péter egészségügyi államtitkár a közösségi oldalán reagált szombaton.

Leállt az EESZT, reagált az egészségügyi államtitkár is
Forrás: EESZT

Az EESZT vezetőinek tájékoztatása szerint a kormányzati informatikai rendszer üzemzavarának elhárításán - amely miatt más rendszerek mellett az EESZT jelenleg nem elérhető - a NISZ szakemberei folyamatosan dolgoznak. A gyógyszerészek és érintett betegek megértését és türelmét kérik, a rendszer helyreállításáról haladéktalanul tájékoztatást adnak

- írja bejegyzésében az államtitkár. 

