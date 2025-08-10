Elhárították a hibákat, újra működik az EESZT!

Valamennyi elektronikus közigazgatási szolgáltatás, így az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) is fennakadás nélkül működik, a hibákat a szakemberek elhárították - közölte az Energiaügyi Minisztérium a sajtóközleményében.

Helyreállt az EESZT, ismét zavartalanul működik a receptkiváltás

Ahogy arról portálunk is beszámolt, augusztus 8-án, pénteken a kora délutáni óráktól számos elektronikus közigazgatási szolgáltatás működésében fennakadások voltak, illetve le is álltak. A problémát több hardver-elem meghibásodása okozta, az eszközöket gyártó nemzetközi cég és a magyar szervek szakemberei haladéktalanul megkezdték a helyreállítási munkát.

Többek között a Központi Azonosítási Ügynök szolgáltatás, a Digitális Állampolgár mobilalkalmazás és a 1818 Kormányzati ügyfélvonal már augusztus 9-én elérhetővé vált.