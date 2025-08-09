Dübörög az úthenger ebben a hajdú-bihari városban

„Folytatódik az állami utak karbantartása. A belterületi útszakaszok után a Tokaji út külterületi részén zajlik a felhízott padka nyesése, ahol indokolt, annak pótlása és az igencsak leromlott állapotú útpálya kátyúzása. A munkálatokat az önkormányzat jelzése alapján a Magyar Közút Zrt. végzi. Igaz, tüneti kezelés történik, mégis nagyban javítja a zömében mezőgazdasági útvonalként használt szakasz közlekedésbiztonságát” – írta közösségi oldalán Horváth Zoltán, Hajdúdorog polgármestere augusztus 7-én.

Zajlik az útjavítás Hajdúdorogon

Forrás: Horváth Zoltán / Facebook