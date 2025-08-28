1 órája
Több mint háromezer új diákkal indul a tanév a debreceni szakképzésben
Új feladatok és új kihívások várnak a centrumra. A DSZC a 2025/26-os tanévben több mint 10 ezer diákot foglalkoztat tizenegy intézményben.
A Debreceni Szakképzési Centrum 11 intézményében is hamarosan kezdetét veszi a 2025/26-os tanév, idén szeptemberben 3 ezer diák kezdi meg tanulmányait a 9. évfolyamon és a közismeret nélküli képzéseken - írja a DSZC a sajtóközleményében.
Három érv is szól amellett, hogy miért jó választás a szakmatanulás: az elmúlt időszakban Debrecenben stabil munkaerőpiaci lehetőségek nyíltak, így az elérhető pozíciók is folyamatosan növekednek, de nem csupán a szakmai karriert, hanem a felsőoktatásba való bekapcsolódást is megalapozhatja az a diák, aki szakmát tanul
- mondta Tirpák Zsolt, a Debreceni Szakképzési Centrum kancellárja a centrum tanévindító sajtótájékoztatóján.
Több fejlesztés is megvalósult a DSZC épületeiben a nyáron
A nyár a centrumban a felkészülés időszaka volt: a DSZC mintegy 500 millió forintot költött arra, hogy szebb, tisztább, igényesebb környezet fogadja a tanévkezdésre visszatérő fiatalokat.
A Kreatívban nyílászárócsere valósult meg, a Barossban a kollégium mosdói újultak meg, de egy modern sporttér kialakítása is zajlik. Az Irinyiben megszépült a tornaterem és a mosdók, a Bethlenben egy egészségügyi központot alakítottunk ki fogorvosi rendelővel, a kollégiumokban pedig megvalósult a szobák, mosdók festése és a tanulói bútorok cseréje
– fogalmazott a kancellár.
A 2025. szeptember 1-jén induló új tanévben 1500 9. évfolyamos fiatal kezdi meg tanulmányait a centrumban, velük együtt így 11.500 főre emelkedett az itt tanuló diákok összlétszáma
– fogalmazott Szilágyi Sándor, a Debreceni Szakképzési Centrum főigazgatója. A legnépszerűbb szakmák idén a szoftverfejlesztő és –tesztelő, a vegyész technikus, a magasépítő technikus, az informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus, a gépész technikus, a gépjármű-mechatronikai technikus, a mechatronikai technikus, a pénzügyi-számviteli ügyintéző, a turisztikai technikus, a logisztikai technikus, valamint az elektronikai technikus – mondta.
Hozzátette, az idegen nyelv ismerete a gazdasági környezet igényével összhangban a szakképzésben is egyre hangsúlyosabbá válik, 2 iskolában hirdettek nyelvi előkészítő évfolyamos, illetve 3 iskolában nyelvi előkészítő évfolyamos két tanítási nyelvű, azaz 1+5 éves technikumi képzéseket. Továbbá 1 iskolában 5 éves két tanítási nyelvű képzést.
Nem csak a fiatalokat segíti a DSZC
A Debreceni Szakképzési Centrum nem csak az általános iskolát aktuálisan befejezőknek kínál tanulási lehetőséget és karrierutat, hanem a felnőttek számára is.
Szakképző iskolába, felnőttek szakmai oktatásába már 8 általános iskolai végzettséggel is be lehet lépni, a technikum érettségi után kínál további tanulási lehetőségeket. A képzési idő tanulói jogviszonyban jellemzően 2 év, felnőttképzési jogviszonyban 1 év. 2024 májusában a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya és a centrum koordinációjában elindult a „Munkaerőpiaci képzések pilot program-ja”, amely a 2025/2026-os tanévben is folytatódik: 99 képzési csoportban, 21 helyszínen, több mint 1500 fő képzését szervezik. Itt azokat szólítják meg, akik távol kerültek a munkaerőpiactól, így azonban láthatják, hogy egy új szakma tanulásával új karrierlehetőségek nyílhatnak meg előttük.
