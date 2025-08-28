Több mint háromezer új diákkal indul a tanév a debreceni szakképzésben

A Debreceni Szakképzési Centrum 11 intézményében is hamarosan kezdetét veszi a 2025/26-os tanév, idén szeptemberben 3 ezer diák kezdi meg tanulmányait a 9. évfolyamon és a közismeret nélküli képzéseken - írja a DSZC a sajtóközleményében.

A DSZC intézményeiben is hamarosan elkezdődik az új tanév

Forrás: DSZC

Három érv is szól amellett, hogy miért jó választás a szakmatanulás: az elmúlt időszakban Debrecenben stabil munkaerőpiaci lehetőségek nyíltak, így az elérhető pozíciók is folyamatosan növekednek, de nem csupán a szakmai karriert, hanem a felsőoktatásba való bekapcsolódást is megalapozhatja az a diák, aki szakmát tanul

- mondta Tirpák Zsolt, a Debreceni Szakképzési Centrum kancellárja a centrum tanévindító sajtótájékoztatóján.

Több fejlesztés is megvalósult a DSZC épületeiben a nyáron

A nyár a centrumban a felkészülés időszaka volt: a DSZC mintegy 500 millió forintot költött arra, hogy szebb, tisztább, igényesebb környezet fogadja a tanévkezdésre visszatérő fiatalokat.

A Kreatívban nyílászárócsere valósult meg, a Barossban a kollégium mosdói újultak meg, de egy modern sporttér kialakítása is zajlik. Az Irinyiben megszépült a tornaterem és a mosdók, a Bethlenben egy egészségügyi központot alakítottunk ki fogorvosi rendelővel, a kollégiumokban pedig megvalósult a szobák, mosdók festése és a tanulói bútorok cseréje

– fogalmazott a kancellár.

Tirpák Zsolt, a DSZC kancellárja szerint új feladatok, valamint új kihívások várnak rájuk a 2025/26-os tanévben

Forrás: DSZC

A 2025. szeptember 1-jén induló új tanévben 1500 9. évfolyamos fiatal kezdi meg tanulmányait a centrumban, velük együtt így 11.500 főre emelkedett az itt tanuló diákok összlétszáma

– fogalmazott Szilágyi Sándor, a Debreceni Szakképzési Centrum főigazgatója. A legnépszerűbb szakmák idén a szoftverfejlesztő és –tesztelő, a vegyész technikus, a magasépítő technikus, az informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus, a gépész technikus, a gépjármű-mechatronikai technikus, a mechatronikai technikus, a pénzügyi-számviteli ügyintéző, a turisztikai technikus, a logisztikai technikus, valamint az elektronikai technikus – mondta.