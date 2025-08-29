augusztus 29., péntek

Nem semmi!

2 órája

Büntetett a karma Debrecenben, a rendőrség szakította meg a driftelő BMW-s kombóját – videóval

Címkék#driftel#Debrecen#drift#BMW

Két körön keresztül próbálta fitogtatni vezetési tudományát. Nem tartott sokáig a debreceni BMW-s hajnali mutatványa.

Haon.hu

Nem tartott sokáig a debreceni BMW-s hajnali mutatványa: a sofőr egy körforgalomban driftelt, ám a rendőrök pillanatok alatt félbeszakították a szabálytalan manővert – derült ki a bpiautosok.hu cikkéből.

A BMW sofőr egy körforgalomban driftelt
A BMW sofőr egy körforgalomban driftelt
Forrás: YouTube /  BpiAutósok

Körforgalomban, hosszasan driftelt a BMW-s

Augusztus 24-én hajnalban egy helyi autós örökítette meg Debrecen egyik körforgalmában azt a BMW-st, aki két körön keresztül próbálta fitogtatni vezetési tudományát. A felvételen jól látszik, hogy a sofőr gumiégetéssel és drifteléssel igyekezett felhívni magára a figyelmet.

Azonban a mutatvány nem sokáig tartott. A videót készítő szemtanú beszámolója szerint, miközben éppen hazatért egy hosszabb kirándulásról, a semmiből felbukkant egy rendőrautó, és azonnal leállította a BMW-t.

Gondoltam, így hajnal kettőkor a kutya se látja rajtam kívül, erre mellőlem a semmiből kivágott egy rendőrségi autó és lekapcsolta a gépkocsi vezetőt. Szép munka volt fiúk! 

– idézte fel az esetet az olvasó.

A felvétel tanúsága szerint a hatóságok második körénél érték tetten a sofőrt, így a driftelő bemutatója villámgyorsan véget ért.

