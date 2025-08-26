augusztus 26., kedd

Izsó névnap

24°
+24
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tájékoztatás

1 órája

Ideiglenesen kimarad a DKV egyik megállója

Címkék#DKV#Debrecen#autóbusz#buszmegálló#busz

Több busz menetrendje is változik. A DKV fontos információt közölt az utasokkal.

Haon.hu

A Böszörményi úton aszfaltozási munkákat végeznek Debrecenben, a józsai városrész irányában található Füredi út megállóhely környezetében – olvasható a DKV kedd délelőtt küldött tájékoztatásában. 

Kimarad a DKV egyik megállója
Kimarad a DKV egyik megállója
Forrás: Napló-archív

Mint írták, ezért 2025. augusztus 26-án, szerdán 12 és 15: óra között a Doberdó utca/Egyetem/Klinikai Központ Auguszta/Felsőjózsa/Felsőjózsai utca/Alsójózsai utca irányába közlekedő 14, 14Y, 15, 15H, 15Y, 15YH, 22, 22Y, 34, 34A, 35, 35A, 35Y, 35YA, 36, 36A és a 61-es autóbuszok a Füredi út megállóhelyet ideiglenesen nem érintik. Korábban azt is közölték, hogy 2025. augusztus 27-én, szerdán 8 órától, augusztus 28-án, csütörtökön üzemkezdetig szintén kimarad ez a megálló.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu