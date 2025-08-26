Ideiglenesen kimarad a DKV egyik megállója

A Böszörményi úton aszfaltozási munkákat végeznek Debrecenben, a józsai városrész irányában található Füredi út megállóhely környezetében – olvasható a DKV kedd délelőtt küldött tájékoztatásában.

Kimarad a DKV egyik megállója

Forrás: Napló-archív

Mint írták, ezért 2025. augusztus 26-án, szerdán 12 és 15: óra között a Doberdó utca/Egyetem/Klinikai Központ Auguszta/Felsőjózsa/Felsőjózsai utca/Alsójózsai utca irányába közlekedő 14, 14Y, 15, 15H, 15Y, 15YH, 22, 22Y, 34, 34A, 35, 35A, 35Y, 35YA, 36, 36A és a 61-es autóbuszok a Füredi út megállóhelyet ideiglenesen nem érintik. Korábban azt is közölték, hogy 2025. augusztus 27-én, szerdán 8 órától, augusztus 28-án, csütörtökön üzemkezdetig szintén kimarad ez a megálló.

