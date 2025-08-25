augusztus 25., hétfő

LajosPatrícia névnap

23°
+21
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közlekedési rend

1 órája

Fontos változás rengeteg busz menetrendjében, ebben a megállóban ne várd a járatokat!

Címkék#DKV#debrecen#busz

Fontos megállóhelyet nem érintenek a járatok. A DKV közölte, aszfaltozási munkák miatt marad ki a megálló.

Haon.hu

A debreceni Böszörményi úton aszfaltozási munkákat végeznek a Segner tér irányában található Kertváros megállóhely környezetében. Ezért 2025. augusztus 26-án, kedden 08:00 órától, augusztus 27-én, szerdán üzemkezdetig a Tégláskert utca/Széna tér/Bayk András utca/Inter Tan-Ker Zrt./Vincellér utca/Segner tér/Déli Ipari Park irányába közlekedő 14, 14Y, 15, 15G, 15H, 15Y, 15YH, 24, 24Y, 34, 34A, 35, 35A, 35Y, 35YA, 36, 36 és a 61-es autóbuszok a Kertváros megállóhely érintése nélkül közlekednek – írja a DKV Zrt. a honlapján.

A DKV közölte, több járat sem érinti a Kertváros megállóhelyet
A DKV közölte, több járat sem érinti a Kertváros megállóhelyet
Forrás: illusztráció/Napló-archív

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Ez is érdekelhet:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu