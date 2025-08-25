1 órája
Fontos változás rengeteg busz menetrendjében, ebben a megállóban ne várd a járatokat!
Fontos megállóhelyet nem érintenek a járatok. A DKV közölte, aszfaltozási munkák miatt marad ki a megálló.
A debreceni Böszörményi úton aszfaltozási munkákat végeznek a Segner tér irányában található Kertváros megállóhely környezetében. Ezért 2025. augusztus 26-án, kedden 08:00 órától, augusztus 27-én, szerdán üzemkezdetig a Tégláskert utca/Széna tér/Bayk András utca/Inter Tan-Ker Zrt./Vincellér utca/Segner tér/Déli Ipari Park irányába közlekedő 14, 14Y, 15, 15G, 15H, 15Y, 15YH, 24, 24Y, 34, 34A, 35, 35A, 35Y, 35YA, 36, 36 és a 61-es autóbuszok a Kertváros megállóhely érintése nélkül közlekednek – írja a DKV Zrt. a honlapján.
