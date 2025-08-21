augusztus 21., csütörtök

HajnaSámuel névnap

26°
+34
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

47 perce

Megszólalt a menedzsment Demjén Ferenc balesete után, itt vannak részletek!

Címkék#sérülés#debrecen#demjén ferenc#kossuth díjas#művész

Több koncertidőpontot is át kellett szervezni a sérülés miatt. Demjén Ferencet otthonában érte baleset.

Haon.hu

Ahogy arról korábban a híradásokból hallani lehetett, az otthonában érte utol a baj Demjén Ferencet, a Kossuth-díjas művész augusztus második hetében combtörést szenvedett. A részletekről hivatalos közösségi oldalán tájékoztatta a rajongókat, már ekkor tudni lehetett, hogy műtéti beavatkozásra lesz szükség és a felépélése is heteket vehet majd igénybe. A posztra több tízezer reakció és tengernyi jókívánság érkezett, most pedig friss információkat is közöltek Demjén Ferenc állapotáról.

Demjén Ferenc balesete: célba értek a rajongók jókívánságai
Demjén Ferenc balesete: célba értek a rajongók jókívánságai
Forrás: Facebook / Demjén Ferenc

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Demjén Ferenc balesete: célba értek a rajongók jókívánságai

Mint az korábban kiderült, a baleset miatt a művész több koncertjét is át kell szervezni. De úgy látszik, célba értek a jókívánságok, csütörtöki bejegyzésében Demjén Ferenc menedzsmentje arról tájékoztatta a nagyérdeműt, hogy a műtét jól sikerült és a művész állapota napról, napra javul, már a mozgásszervi rehabilitációja is elkezdődött.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu