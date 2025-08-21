Megszólalt a menedzsment Demjén Ferenc balesete után, itt vannak részletek!

Ahogy arról korábban a híradásokból hallani lehetett, az otthonában érte utol a baj Demjén Ferencet, a Kossuth-díjas művész augusztus második hetében combtörést szenvedett. A részletekről hivatalos közösségi oldalán tájékoztatta a rajongókat, már ekkor tudni lehetett, hogy műtéti beavatkozásra lesz szükség és a felépélése is heteket vehet majd igénybe. A posztra több tízezer reakció és tengernyi jókívánság érkezett, most pedig friss információkat is közöltek Demjén Ferenc állapotáról.

Mint az korábban kiderült, a baleset miatt a művész több koncertjét is át kell szervezni. De úgy látszik, célba értek a jókívánságok, csütörtöki bejegyzésében Demjén Ferenc menedzsmentje arról tájékoztatta a nagyérdeműt, hogy a műtét jól sikerült és a művész állapota napról, napra javul, már a mozgásszervi rehabilitációja is elkezdődött.

