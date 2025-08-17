Debreceni Virágkarnevál
2 órája
Klasszikus dallamok ragadták magukkal a debreceni utazókat
Élő zene a cívisváros egyik járművén. A Debreceni Virágkarnevál ideje alatt elindult a zenés villamos.
Augusztus 15-én ismét elkezdődött a cívisvárosban a Debreceni Virágkarnevál programkavalkádja. A szervezők számos eseménnyel készültek az érdeklődőknek; a legkisebbektől a legnagyobbakig mindenki megtalálhatja a számára megfelelő programot.
Különleges hangulatot teremtettek a Debreceni Virágkarneválon
Újra elindult a Karneváli zenés villamos – számolt be róla a DKV Debreceni Közlekedési Zrt. a közösségi oldalán. Hétfőn a 2-es vonalon, 15:16 és 16:12 között indulnak a Nagyállomástól!
Karneváli zenés villamos DebrecenbenFotók: Facebook / DKV Debreceni Közlekedési Zrt.
