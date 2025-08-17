augusztus 17., vasárnap

Debreceni Virágkarnevál

2 órája

Klasszikus dallamok ragadták magukkal a debreceni utazókat

Címkék#debreceni virágkarnevál#debrecen#villamos

Élő zene a cívisváros egyik járművén. A Debreceni Virágkarnevál ideje alatt elindult a zenés villamos.

Haon.hu

Augusztus 15-én ismét elkezdődött a cívisvárosban a Debreceni Virágkarnevál programkavalkádja. A szervezők számos eseménnyel készültek az érdeklődőknek; a legkisebbektől a legnagyobbakig mindenki megtalálhatja a számára megfelelő programot.

Különleges hangulatot teremtettek a zenés villamossal Debreceni Virágkarneválon
Különleges hangulatot teremtettek a zenés villamossal Debreceni Virágkarneválon
Forrás: Facebook / DKV Debreceni Közlekedési Zrt.

Különleges hangulatot teremtettek a Debreceni Virágkarneválon

Újra elindult a Karneváli zenés villamos – számolt be róla a DKV Debreceni Közlekedési Zrt. a közösségi oldalán. Hétfőn a 2-es vonalon, 15:16 és 16:12 között indulnak a Nagyállomástól!

Karneváli zenés villamos Debrecenben

Fotók: Facebook / DKV Debreceni Közlekedési Zrt.

