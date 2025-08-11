Dévényi Tibi bácsi ingyenes koncertet ad a Debreceni Virágkarnevál hetén!

Augusztus 16-án, szombaton ismét megnyílik a Virágudvar az Ifjúsági Ház udvarán, a Debreceni Virágkarnevál egyik legszínesebb és legkedveltebb kísérőrendezvénye. A délutántól éjfélig tartó, ingyenesen látogatható esemény különleges élményt kínál: tánc, zene, fények és közösségi pillanatok találkoznak egy varázslatos, virágos látványvilágban - közölte portálunkkal a DEMKI a sajtóközleményében.

Ismét változatos programokkal vár a Debreceni Virágkarnevál Virágudvara

Mint írják, a programot 18 órától látványos táncbemutatók nyitják a Feeling Tánc és Mazsorett Egyesület, valamint a LESZ Dance Tánciskola közreműködésével. A zenés élményekről az Agyagbanda gondoskodik, a nosztalgia szerelmeseit pedig Dévényi Tibi bácsi várja legendás Discoshow-jával és jól ismert pöttyös labdáival. A lendületes hangulatról továbbá Luca Balduccio és a Happy and Band party zenekar gondoskodik, a fináléban pedig – a hagyományokhoz híven – a Sárkánylányok lélegzetelállító tűzzsonglőr show-ja zárja az estét.

Luca Balduccio is énekel a Virágudvar színpadán

A rendezvény ideje alatt a Természettár Neked repked ezer lepke című kiállítása, látványos installációk és óriásvirágok teszik még emlékezetesebbé az élményt. A legkisebbeket arcfestés és kézműves foglalkozások várják, a vendégek pedig frissítő italok és ínycsiklandó finomságok mellett élvezhetik a hangulatot.

A Debreceni Virágkarnevál Virágudvar programjai

18:00–19:00 – Táncos produkciók (Feeling Tánc és Mazsorett Egyesület, LESZ Dance Tánciskola)

– Táncos produkciók (Feeling Tánc és Mazsorett Egyesület, LESZ Dance Tánciskola) 19:00–20:00 – Agyagbanda

– Agyagbanda 20:00–21:30 – Dévényi Tibi bácsi – Discoshow

– Dévényi Tibi bácsi – Discoshow 21:30–22:20 – Luca Balduccio

– Luca Balduccio 22:30–23:30 – Happy and Band

– Happy and Band 23:30–00:00 – Sárkánylányok Tűzzsonglőr Csapat

Helyszín: DEMKI Ifjúsági Ház, Debrecen (Simonffy u. 21., bejárat a Kápolnási utca felől)

