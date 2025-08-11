augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

24°
+39
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Programajánló

1 órája

Dévényi Tibi bácsi ingyenes koncertet ad a Debreceni Virágkarnevál hetén!

Címkék#debreceni virágkarnevál#debrecen#Ifjúsági Ház#Virágudvar

Egészen éjfélig tartanak a programok. A Debreceni Virágkarnevál Virágudvara idén is rengeteg érdekességet tartogat.

Haon.hu

Augusztus 16-án, szombaton ismét megnyílik a Virágudvar az Ifjúsági Ház udvarán, a Debreceni Virágkarnevál egyik legszínesebb és legkedveltebb kísérőrendezvénye. A délutántól éjfélig tartó, ingyenesen látogatható esemény különleges élményt kínál: tánc, zene, fények és közösségi pillanatok találkoznak egy varázslatos, virágos látványvilágban - közölte portálunkkal a DEMKI a sajtóközleményében.

Ismét változatos programokkal vár a Debreceni Virágkarnevál Virágudvara
Forrás: DEMKI

Mint írják, a programot 18 órától látványos táncbemutatók nyitják a Feeling Tánc és Mazsorett Egyesület, valamint a LESZ Dance Tánciskola közreműködésével. A zenés élményekről az Agyagbanda gondoskodik, a nosztalgia szerelmeseit pedig Dévényi Tibi bácsi várja legendás Discoshow-jával és jól ismert pöttyös labdáival. A lendületes hangulatról továbbá Luca Balduccio és a Happy and Band party zenekar gondoskodik, a fináléban pedig – a hagyományokhoz híven – a Sárkánylányok lélegzetelállító tűzzsonglőr show-ja zárja az estét.

Luca Balduccio is énekel a Virágudvar színpadán
Forrás: DEMKI

A rendezvény ideje alatt a Természettár Neked repked ezer lepke című kiállítása, látványos installációk és óriásvirágok teszik még emlékezetesebbé az élményt. A legkisebbeket arcfestés és kézműves foglalkozások várják, a vendégek pedig frissítő italok és ínycsiklandó finomságok mellett élvezhetik a hangulatot.

A Debreceni Virágkarnevál Virágudvar programjai

  • 18:00–19:00 – Táncos produkciók (Feeling Tánc és Mazsorett Egyesület, LESZ Dance Tánciskola)
  • 19:00–20:00 – Agyagbanda
  • 20:00–21:30 – Dévényi Tibi bácsi – Discoshow
  • 21:30–22:20 – Luca Balduccio
  • 22:30–23:30 – Happy and Band
  • 23:30–00:00 – Sárkánylányok Tűzzsonglőr Csapat

Helyszín: DEMKI Ifjúsági Ház, Debrecen (Simonffy u. 21., bejárat a Kápolnási utca felől)

Ajánljuk még:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu