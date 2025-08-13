2 órája
Különleges produkcióval készülnek a Debreceni Virágkarneválra– videóval
Javában zajlik a készülődés a cívisvárosba. Számos újdonsággal készülnek az idei Debreceni Virágkarneválra.
Pár nap, és kezdetét veszi Debrecen egyik leglátványosabb rendezvénye. Augusztus 15-én kezdődik a Debreceni Virágkarnevál. A cívisvárosban már javában zajlanak az előkészületek is.
Különleges formáció fogja kísérni a közösségi virágkocsit a Debreceni Virágkarneválon
Az idei Debreceni Virágkarnevál újdonságát, a közösségi virágkocsit egy különleges formáció fogja kísérni, a „Mozdulj, Debrecen!” lelkes résztvevői – számolt be róla Széles Diána közösségi oldalán. Mint írja, megnézték a szerdai táncpróbát, lelkesen készülnek az önként jelentkező felvonulók a karneváli fellépésre. A koreográfiát Jóna Szabolcs álmodta meg és az ő vezetésével zajlanak a próbák is.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Szélés Diána úgy véli, igazi debreceni civil összefogás lesz a közösségi virágkocsi és a kocsit kísérő formáció is.
Videón is megtekinthető a táncosok próbája:
Ajánljuk még:
10 éves debreceni gyerekhez riasztottak mentőhelikoptert, az utcán esett össze