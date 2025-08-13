augusztus 13., szerda

Debreceni Virágkarnevál

2 órája

Különleges produkcióval készülnek a Debreceni Virágkarneválra– videóval

Címkék#debreceni virágkarnevál#debreceni virágkocsi#virágkocsi

Javában zajlik a készülődés a cívisvárosba. Számos újdonsággal készülnek az idei Debreceni Virágkarneválra.

Haon.hu

Pár nap, és kezdetét veszi Debrecen egyik leglátványosabb rendezvénye. Augusztus 15-én kezdődik a Debreceni Virágkarnevál. A cívisvárosban már javában zajlanak az előkészületek is.

A táncosok már gyakorolják a koreográfiát a Debreceni Virágkarneválra
A táncosok már gyakorolják a koreográfiát a Debreceni Virágkarneválra
Forrás: Facebook / Széles Diána

Különleges formáció fogja kísérni a közösségi virágkocsit a Debreceni Virágkarneválon

Az idei Debreceni Virágkarnevál újdonságát, a közösségi virágkocsit egy különleges formáció fogja kísérni, a „Mozdulj, Debrecen!” lelkes résztvevői – számolt be róla Széles Diána közösségi oldalán. Mint írja,  megnézték a szerdai táncpróbát, lelkesen készülnek az önként jelentkező felvonulók a karneváli fellépésre. A koreográfiát Jóna Szabolcs álmodta meg és az ő vezetésével zajlanak a próbák is.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Szélés Diána úgy véli, igazi debreceni civil összefogás lesz a közösségi virágkocsi és a kocsit kísérő formáció is.

Videón is megtekinthető a táncosok próbája:

Ajánljuk még:

 

