Te utaznál a Debreceni Virágkarnevál különleges villamosán? – fotókkal

Már javában zajlik a cívisvárosban a Debreceni Virágkarnevál programjai. Hétvégén is rengeteg esemény várta a kikapcsolódásra vágyó érdeklődőket. A Kossuth téren esténként ingyenes koncertekre várják a bulizni vágyókat.

Különleges dekorációval várják az utazókat a Debreceni Virágkarneválon

Forrás: Vida Márton Péter

Különleges villamossal utazhatunk a Debreceni Virágkarneválon

Korábban már megmutatta a DKV Debreceni Közlekedési Zrt. közösségi oldalán, a karneváli villamos díszletéről készült képeket. Hétfőn kollégánk Debrecen belvárosában közlekedése során megtekinthette a különleges járművel, amelyről a fényképeke itt tekinthetőek meg: