2 órája
Te utaznál a Debreceni Virágkarnevál különleges villamosán? – fotókkal
Idén is számos különlegességgel készültek a cívisvárosban. A Debreceni Virágkarnevál villamosát nem érdemes kihagyni.
Már javában zajlik a cívisvárosban a Debreceni Virágkarnevál programjai. Hétvégén is rengeteg esemény várta a kikapcsolódásra vágyó érdeklődőket. A Kossuth téren esténként ingyenes koncertekre várják a bulizni vágyókat.
Különleges villamossal utazhatunk a Debreceni Virágkarneválon
Korábban már megmutatta a DKV Debreceni Közlekedési Zrt. közösségi oldalán, a karneváli villamos díszletéről készült képeket. Hétfőn kollégánk Debrecen belvárosában közlekedése során megtekinthette a különleges járművel, amelyről a fényképeke itt tekinthetőek meg:
Különleges villamosok közlekednek a Debreceni VirágkarneválonFotók: Vida Márton Péter
A karnevál ideje alatt módosul az 1-es és 2-es villamos menetrendje, egyes szakaszokon pedig villamospótló buszok közlekednek. Erről itt írtunk bővebben:
Változik a villamosközlekedés a Virágkarnevál idején Debrecenben, mutatjuk a részleteket!
Ajánljuk még:
100 kilós légibombát találtak Debrecenben, ki kellett üríteni a környéket – fotókkal
A Nagy pénzrablás professzora is ötöst adna erre: így verték át az önkiszolgáló kasszát