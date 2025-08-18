augusztus 18., hétfő

Debreceni Virágkarnevál

2 órája

Te utaznál a Debreceni Virágkarnevál különleges villamosán? – fotókkal

Idén is számos különlegességgel készültek a cívisvárosban. A Debreceni Virágkarnevál villamosát nem érdemes kihagyni.

Haon.hu

Már javában zajlik a cívisvárosban a Debreceni Virágkarnevál programjai. Hétvégén is rengeteg esemény várta a kikapcsolódásra vágyó érdeklődőket. A Kossuth téren esténként ingyenes koncertekre várják a bulizni vágyókat.

Különleges dekorációval várják az utazókat a Debreceni Virágkarneválon
Különleges dekorációval várják az utazókat a Debreceni Virágkarneválon
Forrás: Vida Márton Péter

Különleges villamossal utazhatunk a Debreceni Virágkarneválon

Korábban már megmutatta a DKV Debreceni Közlekedési Zrt. közösségi oldalán, a karneváli villamos díszletéről készült képeket. Hétfőn kollégánk Debrecen belvárosában közlekedése során megtekinthette a különleges járművel, amelyről a fényképeke itt tekinthetőek meg:

Különleges villamosok közlekednek a Debreceni Virágkarneválon

Fotók: Vida Márton Péter

A karnevál ideje alatt módosul az 1-es és 2-es villamos menetrendje, egyes szakaszokon pedig villamospótló buszok közlekednek. Erről itt írtunk bővebben: 

Ajánljuk még:

 

