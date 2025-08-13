Bepillantást nyerhettünk a Debreceni Virágkarnevál alatt közlekedő villamos díszleteibe

A cívisváros talán legikonikusabb rendezvénye napokon belül kezdetét veszi; a Debreceni Virágkarnevál nemcsak augusztus 20-án kápráztatja el a közönséget, hiszen évek óta egész hetes programsorozatot szerveznek az ünnepi felvonulás köré. Idén augusztus 15-étől indul be a buli igazi karneváli hangulattal Debrecenben, többek közt koncertekkel, táncgálával, virágexpóval, sörfesztivállal.

A DKV különleges villamossal készül a Debreceni Virágkarneválra

Forrás: Facebook / DKV Debreceni Közlekedési Zrt.

Közösségi oldalán fotókat osztott meg a DKV Debreceni Közlekedési Zrt., mely szerint már javában készülnek kollégáik a virágkarneválra. A karneváli villamos díszletéről készült képek megtekinthetők: