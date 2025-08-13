augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

26°
+32
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Debreceni Virágkarnevál

51 perce

Bepillantást nyerhettünk a Debreceni Virágkarnevál alatt közlekedő villamos díszleteibe

Címkék#DKV#debreceni virágkarnevál#debrecen#Virágkarnevál#DKV Debreceni Közlekedési Zrt

Már gőzerővel zajlanak az előkészületek a cívisvárosban. Idén a Debreceni Közlekedési Zrt. különleges villamossal készül a Debreceni Virágkarneválra.

Haon.hu

A cívisváros talán legikonikusabb rendezvénye napokon belül kezdetét veszi; a Debreceni Virágkarnevál nemcsak augusztus 20-án kápráztatja el a közönséget, hiszen évek óta egész hetes programsorozatot szerveznek az ünnepi felvonulás köré. Idén augusztus 15-étől indul be a buli igazi karneváli hangulattal Debrecenben, többek közt koncertekkel, táncgálával, virágexpóval, sörfesztivállal.

A DKV különleges villamossal készül a Debreceni Virágkarneválra
A DKV különleges villamossal készül a Debreceni Virágkarneválra
Forrás: Facebook / DKV Debreceni Közlekedési Zrt. 

A DKV is különlegességgel készül a Debreceni Virágkarneválra

Közösségi oldalán fotókat osztott meg a DKV Debreceni Közlekedési Zrt., mely szerint már javában készülnek kollégáik a virágkarneválra. A karneváli villamos díszletéről készült képek megtekinthetők:

A DKV is készül a Debreceni Virágkarneválra

Fotók: Facebook / Debreceni Közlekedési Zrt.

A karnevál ideje alatt módosul az 1-es és 2-es villamos menetrendje, egyes szakaszokon pedig villamospótló buszok közlekednek. Erről itt írtunk bővebben: 

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu