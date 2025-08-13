51 perce
Bepillantást nyerhettünk a Debreceni Virágkarnevál alatt közlekedő villamos díszleteibe
Már gőzerővel zajlanak az előkészületek a cívisvárosban. Idén a Debreceni Közlekedési Zrt. különleges villamossal készül a Debreceni Virágkarneválra.
A cívisváros talán legikonikusabb rendezvénye napokon belül kezdetét veszi; a Debreceni Virágkarnevál nemcsak augusztus 20-án kápráztatja el a közönséget, hiszen évek óta egész hetes programsorozatot szerveznek az ünnepi felvonulás köré. Idén augusztus 15-étől indul be a buli igazi karneváli hangulattal Debrecenben, többek közt koncertekkel, táncgálával, virágexpóval, sörfesztivállal.
A DKV is különlegességgel készül a Debreceni Virágkarneválra
Közösségi oldalán fotókat osztott meg a DKV Debreceni Közlekedési Zrt., mely szerint már javában készülnek kollégáik a virágkarneválra. A karneváli villamos díszletéről készült képek megtekinthetők:
A DKV is készül a Debreceni VirágkarneválraFotók: Facebook / Debreceni Közlekedési Zrt.
A karnevál ideje alatt módosul az 1-es és 2-es villamos menetrendje, egyes szakaszokon pedig villamospótló buszok közlekednek. Erről itt írtunk bővebben:
Változik a villamosközlekedés a Virágkarnevál idején Debrecenben, mutatjuk a részleteket!
Ajánljuk még:
A családok kedvence ez a hajdú-bihari strand, olyan messzi földről is járnak ide, hogy el se hinnéd – fotókkal, videóval
Korda György olyat tett a színpadon Kabán, amit a közönség is megkönnyezett! - videóval