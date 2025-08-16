Öt napon át élőben találkozhatsz a TheVR csapatával Debrecenben – fotókkal

Idén is számos programmal várja az érdeklődőket a karneváli hét. A Debreceni Virágkarnevál programjai között újdonságként szerepel többek között a TheVR Happy Hour, amit öt napon át minden reggel 8:30-9:30 között a Baltazár Dezső téren rendeznek meg.

Számos újdonságot tartogat még az idei Debreceni Virágkarnevál

Forrás: Katona Ákos

Ilyen volt a Happy Hour második napja a Debreceni Virágkarneválon

Szombaton a Haon fotósa is kilátogatott a rendezvényre. Te is ott voltál?