Debreceni Virágkarnevál
1 órája
Öt napon át élőben találkozhatsz a TheVR csapatával Debrecenben – fotókkal
Hallgasd élőben a Happy Hour felvételét Debrecenben. Különleges programelemmel bővült a Debreceni Virágkarnevál, mutatjuk hol találkozhatsz Janival és Pistivel.
Idén is számos programmal várja az érdeklődőket a karneváli hét. A Debreceni Virágkarnevál programjai között újdonságként szerepel többek között a TheVR Happy Hour, amit öt napon át minden reggel 8:30-9:30 között a Baltazár Dezső téren rendeznek meg.
Ilyen volt a Happy Hour második napja a Debreceni Virágkarneválon
Szombaton a Haon fotósa is kilátogatott a rendezvényre. Te is ott voltál?
TheVR Happy Hour a Debreceni VirágkarneválonFotók: Katona Ákos
6 órája
Újabb megrázó képsorok a 47-esen történt baleset helyszínéről! – videóval!
