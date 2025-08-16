augusztus 16., szombat

Debreceni Virágkarnevál

1 órája

Öt napon át élőben találkozhatsz a TheVR csapatával Debrecenben – fotókkal

Címkék#debreceni virágkarnevál#karnevál#program

Hallgasd élőben a Happy Hour felvételét Debrecenben. Különleges programelemmel bővült a Debreceni Virágkarnevál, mutatjuk hol találkozhatsz Janival és Pistivel.

Haon.hu

Idén is számos programmal várja az érdeklődőket a karneváli hét. A Debreceni Virágkarnevál programjai között újdonságként szerepel többek között a TheVR Happy Hour, amit öt napon át minden reggel  8:30-9:30 között a Baltazár Dezső téren rendeznek meg. 

Számos újdonságot tartogat még az idei Debreceni Virágkarnevál
Számos újdonságot tartogat még az idei Debreceni Virágkarnevál
Forrás: Katona Ákos

Ilyen volt a Happy Hour második napja a Debreceni Virágkarneválon

Szombaton a Haon fotósa is kilátogatott a rendezvényre. Te is ott voltál?

TheVR Happy Hour a Debreceni Virágkarneválon

Fotók: Katona Ákos

