2 órája
Ilyen még nem volt a Debreceni Virágkarneválon
Elkezdődött a sokak számára várva várt programsorozat a cívisvárosban. Rengeteg újdonsággal várják az érdeklődőket a Debreceni Virágkarneválon.
Idén augusztus 15-én kezdődött el a cívisváros egyik legnépszerűbb rendezvénye, a Debreceni Virágkarnevál. A karneváli hét keretein belül a város különböző pontjain látványos műsorokkal, hangulatos koncertekkel, valamint számos egyéb eseménnyel várják az érdeklődőket a szervezők.
Újabb program a Debreceni Virágkarneválon
Ilyen még nem volt a Virágkarnevál és a TheVR történetében, hogy öt napon át „Happy Hour”-rel, azaz reggeli élő, kitelepült show-val várjuk a debrecenieket a Modem mellett, a Baltazár Dezső téren – számolt be róla közösségi oldalán Széles Diána.
