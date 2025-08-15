augusztus 15., péntek

Debreceni Virágkarnevál

2 órája

Ilyen még nem volt a Debreceni Virágkarneválon

Elkezdődött a sokak számára várva várt programsorozat a cívisvárosban. Rengeteg újdonsággal várják az érdeklődőket a Debreceni Virágkarneválon.

Haon.hu

Idén augusztus 15-én kezdődött el a cívisváros egyik legnépszerűbb rendezvénye, a Debreceni Virágkarnevál. A karneváli hét keretein belül a város különböző pontjain látványos műsorokkal, hangulatos koncertekkel, valamint számos egyéb eseménnyel várják az érdeklődőket a szervezők.

Rengeteg újdonsággal várják az érdeklődőket a Debreceni Virágkarneválon
 Rengeteg újdonsággal várják az érdeklődőket a Debreceni Virágkarneválon
Forrás: Facebook / Széles Diána

Újabb program a Debreceni Virágkarneválon

Ilyen még nem volt a Virágkarnevál és a TheVR történetében, hogy öt napon át „Happy Hour”-rel, azaz reggeli élő, kitelepült show-val várjuk a debrecenieket a Modem mellett, a Baltazár Dezső téren – számolt be róla közösségi oldalán Széles Diána.  

ív

