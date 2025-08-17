augusztus 17., vasárnap

Debreceni Virágkarnevál

Őrült bulit csapott Debrecenben a The Biebers

Nem csak az augusztus 20-i felvonulással készültek idén a szervezők. Ilyen bulit csapott a Debreceni Virágkarneválon a The Biebers.

Haon.hu

A Fonogram-díjas zenekar, a The Biebers, élén Puskás Petivel ezúttal a Debreceni Virágkarnevál színpadán lépett fel. Augusztus 16-án őrült nagy bulit csaptak a Kossuth téren.

Ilyen bulit csapott a Debreceni Virágkarneválon a The Biebers.
Forrás: Katona Ákos

Mozgásba hozott mindenkit a Debreceni Virágkarneválon a The Biebers

Nem csak az augusztus 20-i felvonulással készültek idén a Debreceni Virágkarnevál szervezői. Az elmúlt évek hagyományát követve ezúttal is ingyenes koncertek, műsorok várják az érdeklődőket a Kossuth téren. Szombat este a Debreceni Népi Együttes gálaműsorát a The Biebers koncertje követte, erről hoztunk fotókat:

A The Biebers koncertje Debrecenben

Fotók: Katona Ákos

 

