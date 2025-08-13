4 órája
Most meglesheted, hogyan készülnek a táncosok a Debreceni Virágkarneválra
Pár nap, és ismét megtelik a cívisváros azokkal, akik az év legnagyobb attrakciójára kíváncsiak. Számos programmal készülnek a szervezők a Debreceni Virágkarneválra.
A Debreceni Virágkarnevál máig az egyik legnépszerűbb rendezvény a cívisvárosban. Augusztus 15-e és 20-a között tart a karneváli hét, a 20-ai fieszta köré szervezett programsorozat, melynek kínálatában mindenki megtalálhatja a neki tetszőt: zenét, táncot, koncertet, gyerekműsort, kiállítást. No és persze a virágünnepet, a látványos felvonulást, ahol virágkocsik és táncegyüttesek kápráztatják el a közönséget.
Pár nap, és kezdődik a Debreceni Virágkarnevál
Papp László, Debrecen polgármestere osztotta meg egy videót közösségi oldalán, mely szerint a debreceni táncosok már lelkesen készülnek a karneválra. Mint írja, kicsik és nagyok együtt, naponta több órát gyakorolnak, hogy augusztus 20-án elkápráztassák a Debreceni Virágkarnevál közönségét.
A videó itt tekinthető meg:
