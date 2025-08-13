augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

26°
+32
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Debreceni Virágkarnevál

4 órája

Most meglesheted, hogyan készülnek a táncosok a Debreceni Virágkarneválra

Címkék#debreceni virágkarnevál#debrecen#program

Pár nap, és ismét megtelik a cívisváros azokkal, akik az év legnagyobb attrakciójára kíváncsiak. Számos programmal készülnek a szervezők a Debreceni Virágkarneválra.

Haon.hu

A Debreceni Virágkarnevál máig az egyik legnépszerűbb rendezvény a cívisvárosban. Augusztus 15-e és 20-a között tart a karneváli hét, a 20-ai fieszta köré szervezett programsorozat, melynek kínálatában mindenki megtalálhatja a neki tetszőt: zenét, táncot, koncertet, gyerekműsort, kiállítást. No és persze a virágünnepet, a látványos felvonulást, ahol virágkocsik és táncegyüttesek kápráztatják el a közönséget.

Tavaly is elkápráztatták a közönséget a táncosok a Debreceni Virágkarneválon
Tavaly is elkápráztatták a közönséget a táncosok a Debreceni Virágkarneválon
Forrás:  Illusztráció / Napló-archív

Pár nap, és kezdődik a Debreceni Virágkarnevál

Papp László, Debrecen polgármestere osztotta meg egy videót közösségi oldalán, mely szerint a debreceni táncosok már lelkesen készülnek a karneválra. Mint írja, kicsik és nagyok együtt, naponta több órát gyakorolnak, hogy augusztus 20-án elkápráztassák a Debreceni Virágkarnevál közönségét.

A videó itt tekinthető meg:

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu