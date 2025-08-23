2025-ben a Debreceni Virágkarneválon különleges élményben lehetett része a közönségnek: a menetben ugyanis felvonult a Debreceni Mentőállomás felújított retro NYSA mentőautója is – számolt be róla közösségi oldalán az Országos Mentőszolgálat.

Bánhatod, ha ezt a kocsit nem láttad az idei Debreceni Virágkarneválon

Forrás: Facebook / Országos Mentőszolgálat

Időutazás a Debreceni Virágkarneválon

Mint írják, a jármű nem csak látványos, hanem egy igazi időutazás a múltba – tisztelgés a Mentőszolgálat története előtt, a régi idők hangulatát idézve emlékeztet arra, hogy az életmentés és az összetartás mindig is közös értékeink voltak és azok is maradnak.

Időutazás a Debreceni Virágkarneválon

Forrás: Facebook / Országos Mentőszolgálat

Köszönik bajtársaik részvételét, büszkék rá, hogy Debrecen város közössége előtt is bemutathatták a különleges díszbe öltözött retro mentőt!

Retro NYSA mentőautó

Forrás: Facebook / Országos Mentőszolgálat

