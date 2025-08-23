1 órája
Bánhatod, ha ezt a kocsit nem láttad az idei Debreceni Virágkarneválon
Pár napja fejeződött be a cívisváros egyik legnagyobb rendezvénye. A Debreceni Virágkarnevál idén is számos meglepetést tartogatott az érdeklődőknek.
2025-ben a Debreceni Virágkarneválon különleges élményben lehetett része a közönségnek: a menetben ugyanis felvonult a Debreceni Mentőállomás felújított retro NYSA mentőautója is – számolt be róla közösségi oldalán az Országos Mentőszolgálat.
Időutazás a Debreceni Virágkarneválon
Mint írják, a jármű nem csak látványos, hanem egy igazi időutazás a múltba – tisztelgés a Mentőszolgálat története előtt, a régi idők hangulatát idézve emlékeztet arra, hogy az életmentés és az összetartás mindig is közös értékeink voltak és azok is maradnak.
Köszönik bajtársaik részvételét, büszkék rá, hogy Debrecen város közössége előtt is bemutathatták a különleges díszbe öltözött retro mentőt!
