Debreceni Virágkarnevál

1 órája

Bánhatod, ha ezt a kocsit nem láttad az idei Debreceni Virágkarneválon

Pár napja fejeződött be a cívisváros egyik legnagyobb rendezvénye. A Debreceni Virágkarnevál idén is számos meglepetést tartogatott az érdeklődőknek.

Haon.hu

2025-ben a Debreceni Virágkarneválon különleges élményben lehetett része a közönségnek: a menetben ugyanis felvonult a Debreceni Mentőállomás felújított retro NYSA mentőautója is – számolt be róla közösségi oldalán az Országos Mentőszolgálat.

Forrás: Facebook / Országos Mentőszolgálat

Időutazás a Debreceni Virágkarneválon

Mint írják, a jármű nem csak látványos, hanem egy igazi időutazás a múltba – tisztelgés a Mentőszolgálat története előtt, a régi idők hangulatát idézve emlékeztet arra, hogy az életmentés és az összetartás mindig is közös értékeink voltak és azok is maradnak.

Forrás: Facebook / Országos Mentőszolgálat

Köszönik bajtársaik részvételét, büszkék rá, hogy Debrecen város közössége előtt is bemutathatták a különleges díszbe öltözött retro mentőt! 

Retro NYSA mentőautó
Forrás: Facebook / Országos Mentőszolgálat

