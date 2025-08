Változatos programok és felejthetetlen koncertek - a Dósa nádor tér is megtelik élettel a karneváli hét alatt!

Augusztus 15. – Péntek 15:00 – 20:00 Debreceni vállalatok kitelepülése 16:30 Kamarakoncertek a Kodály Filharmonikusokkal 19:00 Kamarakoncertek a Kodály Filharmonikusokkal Augusztus 16. – Szombat 15:00 – 17:00 Közösségi virágkocsi díszítés 16:00 Acousteria 17:00 Mini táncol a város – Diamond Fitness Sportegyesület 18:00 Vidám manók gyerekkoncert 19:00 Táncol a város Feeling Tánc és Mazsorett Egyesület,

Hajdúszoboszlói Főnix Látványtánc és Mazsorett Sportegyesület,

LESZ DANCE – Tánc és Sport egyesület 20:00 Szigeti Juli Band 21:00 Éjszakai táncol a város 22:00 The Biebers Augusztus 17. – Vasárnap 15:00 – 17:00 Közösségi virágkocsi díszítés 16:00 Kitti és Krisztián Duó 17:00 Mini táncol a város – Dance Universe TSE 18:00 Alma együttes 19:00 Táncol a város Debreceni Majorette Együttes,

Bragi Culture Art Sports Club,

Újfehértói Fúvósok és Mazsorettek Egyesülete 20:00 Szabó Ádám 21:00 Balogh Rebeka 22:00 Molnár Tamás Augusztus 18. – Hétfő 15:00 – 17:00 Közösségi virágkocsi díszítés 16:00 BMB Trió 17:00 Mini táncol a város – HD Stylers 18:00 Debrecen Helyőrségi zenekar gyerekkoncert és hangszerbemutató 19:00 Táncol a város Mozgolda – Cheer Sport Debrecen

Eastsiders Dance Crew

Csilla Fitness Sportegyesület 20:00 TomWhite & The Mad Circus 21:00 Mad About Marilyn 22:00 SunCity Brass Augusztus 19. – Kedd 15:00 – 17:00 Közösségi virágkocsi díszítés 16:00 Mini táncol a város – Debreceni Majorette Együttes 16:30 Debreceni Zenede diákjainak koncertje 17:00 Galiba gyerekkarnevál felvonulás 17:30 Táncol a város Ballet Ópera,

Dance and Drill Crew,

Comparsa Shambala 18:00 Kitti és Krisztián Duó 19:00 Táncol a város Batala International,

Previ Team, Sport Club „Ritmika”,

Shumen 20:00 Wyrfarkas 21:00 Ace Clvrk 22:00 Dj Németi Augusztus 20. – Szerda 18:00 Táncol a város Happy-Time Táncegyesület,

Amirah Hastánc és Mozgás Stúdió,

Capoeria Hungria,

Kenguru Tánc Sport Egyesület 20:00 Éjszakai felvonulás élő közvetítés az óriáskijelzőn