Olyan verdák sorakoztak fel Debrecenben, amelyek után mindenki megfordul – fotókkal, videóval
A felvonulás után Virágkocsi korzó és Oldtimer kiállítás várta az érdeklődőket. A Debreceni Virágkarnevál hagyományos programja ismét sokakat csalt a Nagyerdei Stadionhoz.
Figyelemreméltó járművekben a Debreceni Virágkarneválon idén sem volt hiány. A délelőtti felvonulást követően a Nagyerdei Stadion északi rendezvényterén sorakoztak a virágkocsik, hogy szerves részét képezzék a Virágkocsi korzó és Oldtimer kiállítás programnak. Ez utóbbi felé vette stábunk az irányt, hogy a helyszínen nosztalgikus hangulatot képi és videós formában is továbbadhassuk nektek. Oldtimerek, autók, klasszikus motorok és kerékpárok között töltődtünk augusztus 20. délután.
Ezek a verdák is ott voltak a Debreceni Virágkarneválon
Egy műszaki történelemórát is megtarthattunk volna a Debreceni Virágkarnevál oldtimer kiállításán, ugyanis a keleti és a nyugati blokk is képviseltette magát számos klasszikus autócsodával. Mutatjuk, milyen autóremekek vonzották vitték el a showt a virágkocsikról:
Oldtimer találkozó a NagyerdőnFotók: Katona Ákos
Néhány darabot még tüzetesebben is megvizsgáltunk, erről hoztunk egy videót:
Ilyen volt a Debreceni Virágkarnevál felvonulása
A hagyományhoz híven a Rózsa utcáról a Kossuth téren át indult el a karneváli menet, majd a Hatvan utcát, a Bethlen utcát és az Egyetem sugárutat is érintette, végül pedig a Nagyerdei körúton haladt el. A 12 virágkocsit idén kétezer fellépő kísérte. Mutatjuk a legjobb képeket:
Elképesztő látványt nyújtott a Debreceni Virágkarnevál 2025-ben – íme, a virágkocsik és a felvonulás – fotókkal, videóval
