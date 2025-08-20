augusztus 20., szerda

Debreceni Virágkarnevál

2 órája

Olyan verdák sorakoztak fel Debrecenben, amelyek után mindenki megfordul – fotókkal, videóval

Címkék#Debreceni Virágkarnevál#Oldtimer kiállítás#Virágkocsi korzó#Nagyerdei Stadion

A felvonulás után Virágkocsi korzó és Oldtimer kiállítás várta az érdeklődőket. A Debreceni Virágkarnevál hagyományos programja ismét sokakat csalt a Nagyerdei Stadionhoz.

Haon.hu

Figyelemreméltó járművekben a Debreceni Virágkarneválon idén sem volt hiány. A délelőtti felvonulást követően a Nagyerdei Stadion északi rendezvényterén sorakoztak a virágkocsik, hogy szerves részét képezzék a Virágkocsi korzó és Oldtimer kiállítás programnak. Ez utóbbi felé vette stábunk az irányt, hogy a helyszínen nosztalgikus hangulatot képi és videós formában is továbbadhassuk nektek. Oldtimerek, autók, klasszikus motorok és kerékpárok között töltődtünk augusztus 20. délután.

A virágkocsik mellett akadt még bőven izgalmas négykerekű a Debreceni Virágkarneválon
A virágkocsik mellett akadt még bőven izgalmas négykerekű a Debreceni Virágkarneválon
Forrás: Katona Ákos

Ezek a verdák is ott voltak a Debreceni Virágkarneválon

Egy műszaki történelemórát is megtarthattunk volna a Debreceni Virágkarnevál oldtimer kiállításán, ugyanis a keleti és a nyugati blokk is képviseltette magát számos klasszikus autócsodával. Mutatjuk, milyen autóremekek vonzották vitték el a showt a virágkocsikról:

Oldtimer találkozó a Nagyerdőn

Fotók: Katona Ákos

 Néhány darabot még tüzetesebben is megvizsgáltunk, erről hoztunk egy videót:

Ilyen volt a Debreceni Virágkarnevál felvonulása

A hagyományhoz híven a Rózsa utcáról a Kossuth téren át indult el a karneváli menet, majd a Hatvan utcát, a Bethlen utcát és az Egyetem sugárutat is érintette, végül pedig a Nagyerdei körúton haladt el. A 12 virágkocsit idén kétezer fellépő kísérte. Mutatjuk a legjobb képeket:

További híreink:

 

 

