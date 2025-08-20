Olyan verdák sorakoztak fel Debrecenben, amelyek után mindenki megfordul – fotókkal, videóval

Figyelemreméltó járművekben a Debreceni Virágkarneválon idén sem volt hiány. A délelőtti felvonulást követően a Nagyerdei Stadion északi rendezvényterén sorakoztak a virágkocsik, hogy szerves részét képezzék a Virágkocsi korzó és Oldtimer kiállítás programnak. Ez utóbbi felé vette stábunk az irányt, hogy a helyszínen nosztalgikus hangulatot képi és videós formában is továbbadhassuk nektek. Oldtimerek, autók, klasszikus motorok és kerékpárok között töltődtünk augusztus 20. délután.

A virágkocsik mellett akadt még bőven izgalmas négykerekű a Debreceni Virágkarneválon

Forrás: Katona Ákos

Ezek a verdák is ott voltak a Debreceni Virágkarneválon

Egy műszaki történelemórát is megtarthattunk volna a Debreceni Virágkarnevál oldtimer kiállításán, ugyanis a keleti és a nyugati blokk is képviseltette magát számos klasszikus autócsodával. Mutatjuk, milyen autóremekek vonzották vitték el a showt a virágkocsikról: