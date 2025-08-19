Figyelem! Mentesítő járatokat indít a Virágkarnevál éjszakáján a MÁV, itt vannak a részletek!

A MÁV-csoport az augusztus 20-i esti Debreceni Virágkarneváli felvonulást és koncertet követően Debrecen térségében a kényelmes hazautazás segítése érdekében éjfélkor mentesítővonatokat indít Hajdúszoboszló-Püspökladány, Nyíregyháza, illetve Hajdúböszörmény-Hajdúnánás fele, míg mentesítő autóbuszok indulnak Nyírábrány, Nagykereki, valamint Hajdúsámson-Mátészalka felé is – számolt be róla a MÁV.

Több járatot indít a MÁV a cívisvárosból, a Debreceni Virágkarnevál miatt, hogy mindenki hazaérjen

Forrás: Illusztráció / MW-archív

A járatok normál díjszabás mellett vehetők igénybe. A mentesítő autóbuszok a nagyállomás előtt lévő kijelölt megállóhelyekről indulnak.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

A mentesítővonatok indulása a Debreceni Virágkarneválról:

0:00-kor Püspökladány felé

0:01-kor Nyíregyháza felé

0:02-kor Hajdúnánás felé

A mentesítővonatok minden állomáson és megállóhelyen megállnak.

A mentesítőbuszok indulása:

0:03-kor Nyírábrány felé

0:04-kor Mátészalka felé

0:05-kor Nagykereki felé

A mentesítőbuszok a kijelölt buszmegállókban állnak meg, a Mátészalka felé közlekedő busz Apafa és Dombostanya megállóhelyet nem érinti.

A Debreceni Virágkarnevál esti programjai

Augusztus 20-án 20:00-kor kezdődik az Éjszaka felvonulás, majd 22:00-kor a várva várt Halott Pénz koncert.

Ajánljuk még: