2 órája
Figyelem! Mentesítő járatokat indít a Virágkarnevál éjszakáján a MÁV, itt vannak a részletek!
Érdemes tájékozódni! Több járatot indít a MÁV a cívisvárosból, a Debreceni Virágkarnevál miatt, hogy mindenki hazaérjen.
A MÁV-csoport az augusztus 20-i esti Debreceni Virágkarneváli felvonulást és koncertet követően Debrecen térségében a kényelmes hazautazás segítése érdekében éjfélkor mentesítővonatokat indít Hajdúszoboszló-Püspökladány, Nyíregyháza, illetve Hajdúböszörmény-Hajdúnánás fele, míg mentesítő autóbuszok indulnak Nyírábrány, Nagykereki, valamint Hajdúsámson-Mátészalka felé is – számolt be róla a MÁV.
A járatok normál díjszabás mellett vehetők igénybe. A mentesítő autóbuszok a nagyállomás előtt lévő kijelölt megállóhelyekről indulnak.
A mentesítővonatok indulása a Debreceni Virágkarneválról:
- 0:00-kor Püspökladány felé
- 0:01-kor Nyíregyháza felé
- 0:02-kor Hajdúnánás felé
A mentesítővonatok minden állomáson és megállóhelyen megállnak.
A mentesítőbuszok indulása:
- 0:03-kor Nyírábrány felé
- 0:04-kor Mátészalka felé
- 0:05-kor Nagykereki felé
A mentesítőbuszok a kijelölt buszmegállókban állnak meg, a Mátészalka felé közlekedő busz Apafa és Dombostanya megállóhelyet nem érinti.
A Debreceni Virágkarnevál esti programjai
Augusztus 20-án 20:00-kor kezdődik az Éjszaka felvonulás, majd 22:00-kor a várva várt Halott Pénz koncert.
