Ez a virágkocsi nyerte el a legtöbbek tetszését a Debreceni Virágkarneválon
Látványos kavalkáddal indult el augusztus 20-án a Debreceni Virágkarnevál hagyományos felvonulása. A város egyik legismertebb, 120 évre visszatekintő rendezvényének hagyományos programja idén is tele volt meglepetésekkel, s különlegességekkel, melyekkel ismét bizonyította, országosan is egyedülálló mivoltát. Az idei évben a felvonuló tánccsoportok műsorai mellett 12 virágkocsiban gyönyörködhettek a látogatók. A nap végére pedig az is kiderült, melyik virágos jármű nyerte a közönségszavazást.
Elsőre beleszerettet ebbe a virágkocsiba a Debreceni Virágkarnevál közönsége
A Debreceni Virágkarneválon is megjelent a Szent Korona, közös virágkocsival képviseltette magát Debrecen és Nagyvárad; látványos virágkocsival többek között vett részt a Teva, a Magyar Posta és a Fórum Debrecen is. S készült idén egy új, egyedülálló virágkocsi is.
Ez utóbbi, vagyis Az Ölelés ereje – Közösségi Virágkocsi nyerte meg az idei virágkarnevál közönségszavazását!
Erről a Debreceni Virágkarnevál osztott meg részleteket. Mint írták, több mint 9000 voks érkezett, ebből
- 4128 szavazattal az első helyen végzett a Közösségi Virágkocsi,
- 1903 szavazattal a Magyar Posta kocsija lett a második,
- 552 szavazattal pedig a Debreceni Szakképzési Centrum virágkocsija szerezte meg a harmadik helyet.
Miért különleges a Közösségi Virágkocsi?
Ez a kocsi nem intézményhez vagy céghez köthető – hanem Debrecen város lakóinak közös alkotása. A felvonulást megelőző napokban bárki elhelyezhetett rajta egy-egy virágot, sőt 240 cserepes virág is gondos debreceni otthonokból került a kompozícióra – olvasható a Debreceni Virágkarnevál Facebook-oldalán.
A nyertes virágkocsit Oláh Krisztina tervezte, a szobrász Abai-Nagy István volt, a virágdizájnért Husiné Buglyó Mónika, míg a kivitelezésért Borbély Tamás felelt.
