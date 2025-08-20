augusztus 20., szerda

Ez a virágkocsi nyerte el a legtöbbek tetszését a Debreceni Virágkarneválon

Címkék#Debreceni Virágkarnevál#Közösségi Virágkocsi#szavazat#Debreceni Szakképzési Centrum#Magyar Posta

Látványos kavalkáddal indult el augusztus 20-án a Debreceni Virágkarnevál hagyományos felvonulása. A város egyik legismertebb, 120 évre visszatekintő rendezvényének hagyományos programja idén is tele volt meglepetésekkel, s különlegességekkel, melyekkel ismét bizonyította, országosan is egyedülálló mivoltát. Az idei évben a felvonuló tánccsoportok műsorai mellett 12 virágkocsiban gyönyörködhettek a látogatók. A nap végére pedig az is kiderült, melyik virágos jármű nyerte a közönségszavazást.

VMP20250820_virágkarnevál_menet_HAON_052
Megvan, melyik virágkocsi nyerte a közönségszavazást a Debreceni Virágkarneválon
Forrás:  Napló-archív

 

Elsőre beleszerettet ebbe a virágkocsiba a Debreceni Virágkarnevál közönsége

A Debreceni Virágkarneválon is megjelent a Szent Korona, közös virágkocsival képviseltette magát Debrecen és Nagyvárad; látványos virágkocsival többek között vett részt a Teva, a Magyar Posta és a Fórum Debrecen is. S készült idén egy új, egyedülálló virágkocsi is.

Ez utóbbi, vagyis Az Ölelés ereje – Közösségi Virágkocsi nyerte meg az idei virágkarnevál közönségszavazását!

Erről a Debreceni Virágkarnevál osztott meg részleteket. Mint írták, több mint 9000 voks érkezett, ebből

  • 4128 szavazattal az első helyen végzett a Közösségi Virágkocsi,
  • 1903 szavazattal a Magyar Posta kocsija lett a második,
  • 552 szavazattal pedig a Debreceni Szakképzési Centrum virágkocsija szerezte meg a harmadik helyet.
VMP20250820_virágkarnevál_menet_HAON_048
A Közösségi Virágkocsi nyerte meg az idei virágkarnevál közönségszavazását
Forrás:  Napló-archív

Miért különleges a Közösségi Virágkocsi?

Ez a kocsi nem intézményhez vagy céghez köthető – hanem Debrecen város lakóinak közös alkotása.  A felvonulást megelőző napokban bárki elhelyezhetett rajta egy-egy virágot, sőt 240 cserepes virág is gondos debreceni otthonokból került a kompozícióra – olvasható a Debreceni Virágkarnevál Facebook-oldalán.

A nyertes virágkocsit Oláh Krisztina tervezte, a szobrász Abai-Nagy István volt, a virágdizájnért Husiné Buglyó Mónika, míg a kivitelezésért Borbély Tamás felelt.

Látványban és élményekben nem volt hiány, így startolt a karneváli élményfutás a Debreceni Virágkarnevál reggelén:

