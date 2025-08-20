Ez a virágkocsi nyerte el a legtöbbek tetszését a Debreceni Virágkarneválon

Látványos kavalkáddal indult el augusztus 20-án a Debreceni Virágkarnevál hagyományos felvonulása. A város egyik legismertebb, 120 évre visszatekintő rendezvényének hagyományos programja idén is tele volt meglepetésekkel, s különlegességekkel, melyekkel ismét bizonyította, országosan is egyedülálló mivoltát. Az idei évben a felvonuló tánccsoportok műsorai mellett 12 virágkocsiban gyönyörködhettek a látogatók. A nap végére pedig az is kiderült, melyik virágos jármű nyerte a közönségszavazást.

Megvan, melyik virágkocsi nyerte a közönségszavazást a Debreceni Virágkarneválon

Forrás: Napló-archív

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Elsőre beleszerettet ebbe a virágkocsiba a Debreceni Virágkarnevál közönsége

A Debreceni Virágkarneválon is megjelent a Szent Korona, közös virágkocsival képviseltette magát Debrecen és Nagyvárad; látványos virágkocsival többek között vett részt a Teva, a Magyar Posta és a Fórum Debrecen is. S készült idén egy új, egyedülálló virágkocsi is.

Ez utóbbi, vagyis Az Ölelés ereje – Közösségi Virágkocsi nyerte meg az idei virágkarnevál közönségszavazását!

Erről a Debreceni Virágkarnevál osztott meg részleteket. Mint írták, több mint 9000 voks érkezett, ebből

4128 szavazattal az első helyen végzett a Közösségi Virágkocsi ,

, 1903 szavazattal a Magyar Posta kocsija lett a második,

kocsija lett a második, 552 szavazattal pedig a Debreceni Szakképzési Centrum virágkocsija szerezte meg a harmadik helyet.