2 órája
Sárkány szállt le Debrecen közepén – fotókkal
Pár nap múlva ismét elkezdődik a cívisváros egyik legnépszerűbb rendezvénye. Már zajlanak az előkészületek a Debreceni Virágkarneválra.
A Debreceni Virágkarnevál évről évre elvarázsolja az érdeklődőket, a helybelieket és az idelátogatókat egyaránt. Idén augusztus 15-étől 20-áig tart a virágünnep köré szervezett programsorozat. Az előkészületek már látszanak: augusztus 13-án a belvárosban sárkánnyal, pillangókkal találkozhattak az arra járók, no és megérkeztek a Kossuth térre a lelátóhoz szükséges eszközök.
A látványos dekorációk gyönyörködtetik a karnevál látogatóit addig is, míg a fantasztikus menet végig nem vonul a Szent Anna utcától a Nagyerdei Stadionig. A főtéri nézőtérről pedig a népszerű előadók koncertjei is meghallgathatók majd.
A Debreceni Virágkarnevál előkészületeként telepített dekorációkról készült fotók megtekinthetők galériánkban.
Javában zajlik a készülődés a Debreceni VirágkarneválraFotók: Vida Márton Péter
