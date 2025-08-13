augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

30°
+32
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Debreceni Virágkarnevál

2 órája

Sárkány szállt le Debrecen közepén – fotókkal

Címkék#debreceni virágkarnevál#program#dekoráció

Pár nap múlva ismét elkezdődik a cívisváros egyik legnépszerűbb rendezvénye. Már zajlanak az előkészületek a Debreceni Virágkarneválra.

Haon.hu

A Debreceni Virágkarnevál évről évre elvarázsolja az érdeklődőket, a helybelieket és az idelátogatókat egyaránt. Idén augusztus 15-étől 20-áig tart a virágünnep köré szervezett programsorozat. Az előkészületek már látszanak: augusztus 13-án a belvárosban sárkánnyal, pillangókkal találkozhattak az arra járók, no és megérkeztek a Kossuth térre a lelátóhoz szükséges eszközök. 

Már zajlanak az előkészületek a Debreceni Virágkarneválra
Már zajlanak az előkészületek a Debreceni Virágkarneválra
Fotó: Vida Marton Peter / Forrás: Vida Márton Péter

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

A látványos dekorációk gyönyörködtetik a karnevál látogatóit addig is, míg a fantasztikus menet végig nem vonul a Szent Anna utcától a Nagyerdei Stadionig. A főtéri nézőtérről pedig a népszerű előadók koncertjei is meghallgathatók majd.

A Debreceni Virágkarnevál előkészületeként telepített dekorációkról készült fotók megtekinthetők galériánkban.

Javában zajlik a készülődés a Debreceni Virágkarneválra

Fotók: Vida Márton Péter

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu