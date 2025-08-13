Sárkány szállt le Debrecen közepén – fotókkal

A Debreceni Virágkarnevál évről évre elvarázsolja az érdeklődőket, a helybelieket és az idelátogatókat egyaránt. Idén augusztus 15-étől 20-áig tart a virágünnep köré szervezett programsorozat. Az előkészületek már látszanak: augusztus 13-án a belvárosban sárkánnyal, pillangókkal találkozhattak az arra járók, no és megérkeztek a Kossuth térre a lelátóhoz szükséges eszközök.

Már zajlanak az előkészületek a Debreceni Virágkarneválra

Fotó: Vida Marton Peter / Forrás: Vida Márton Péter

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

A látványos dekorációk gyönyörködtetik a karnevál látogatóit addig is, míg a fantasztikus menet végig nem vonul a Szent Anna utcától a Nagyerdei Stadionig. A főtéri nézőtérről pedig a népszerű előadók koncertjei is meghallgathatók majd.

A Debreceni Virágkarnevál előkészületeként telepített dekorációkról készült fotók megtekinthetők galériánkban.